Έλενα Παπαδοπούλου στο GWomen Sports Summit: «Πρέπει να υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Έλενα Παπαδοπούλου στο GWomen Sports Summit 2025 τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ισορροπώντας ανάμεσα στην εργασία και τις προπονήσεις, και κάλεσε για μεγαλύτερη υποστήριξη και πολιτική πρωτοβουλία.

Tο GWomen Sports Summit 2025, φιλοξένησε ένα ξεχωριστό πάνελ με τίτλο «When nobody’s watching», βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ένα αφιέρωμα στις αθλήτριες που παλεύουν καθημερινά μακριά από τα φώτα, διεκδικώντας ίσες ευκαιρίες και ορατότητα.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η αθλητική δημοσιογράφος Έλενα Παπαδοπούλου, η υπεύθυνη του ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ και αθλητική δημοσιογράφος Αριάνα Παπαγιάννη, και η ποδοσφαιρίστρια Πόπη Κωνσταντοπούλου μοιράστηκαν τις ιστορίες, τις δυσκολίες και τα όνειρα των γυναικών που κρατούν ζωντανό το άθλημα.

Η Έλενα Παπαδοπούλου, μιλώντας με ειλικρίνεια, τόνισε πόσο δύσκολο είναι για πολλές παίκτριες να ισορροπούν ανάμεσα στην εργασία και την προπόνηση:«Εγώ λέω, σε μια ιστορία που παρουσίαζε η ίδια η Χριστίνα η Κόλια στο ντοκιμαντέρ, η οποία, όπως και η Μαούλα, η μία δουλεύει σε εργοστάσιο και η άλλη σε μικροβιολογικό. Εργάζονται γιατί πρέπει να ζήσουν και μετά πηγαίνουν και κάνουν τις προπονήσεις. Εγώ λέω ότι είναι επιλογή σου το ποδόσφαιρο, όχι να εργάζεσαι και να κάνεις και τα δύο. Αν είχες την επιλογή, μπορεί να μην τα έκανες και τα δύο. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι κρίμα που, ενώ είναι ακόμα γεμάτο το “θέατρο”, που δεν είναι όπως ήταν πριν,τα αυτιά στα πάνελ να ακούσουν όλα αυτά. Ότι πρέπει να βοηθήσουν, γιατί πρέπει να υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Δεν μπορούμε να γίνουν όλα με την ατομική ευθύνη»

