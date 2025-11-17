Νεαρή ποδοσφαιρίστρια κατέρρευσε την ώρα του αγώνα στο Ασιατικό Champions League

O αγώνας μεταξύ της Χο Τσι Μινχ και της Λάιον Σίτι Σέιλορς που διεξήχθη το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου για το Ασιατικό Champions League, διακόπηκε αιφνιδίως εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα η 15χρόνη επιθετικός της Λάιον, Νουρ Αΐν Σάλεχ κατέρρευσε ξαφνικά στο έδαφος στο 76ο λεπτό. Η ιατρική ομάδα του συλλόγου και η Οργανωτική Επιτροπή μπήκαν αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και αναγκάστηκαν να ακινητοποιήσουν το κεφάλι της νεαρής αθλήτριας και να της χορηγήσουν οξυγόνο πριν τη μεταφέρουν εσπευσμένα στα επείγοντα.

Μετά τον αγώνα, η προπονητρια Γιόνγκ Σιάου Σάι της Λάιον Σίτι Σέιλορς δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου ότι: «Αυτή η νεαρή παίκτρια είναι η πιο ταλαντούχα στο γυναικείο ποδόσφαιρο της Σιγκαπούρης αυτή τη στιγμή. Έχει υποτροφία για να παίξει στην Ισπανία. Η φυσική της κατάσταση είναι έτοιμη για επαγγελματικό επίπεδο και δεν ανησυχώ. Δυστυχώς, όμως, συγκρούστηκε και έπεσε στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, σε σταθερή κατάσταση ενώ και πριν λίγο ανέκτησε τις αισθήσεις της».

Lion City Sailors winger Nur Ain Salleh regains consciousness after collapsing during game https://t.co/1Hi3oR5GZ8 — ST Sports Desk (@STsportsdesk) November 16, 2025

Η τεχνικός του συλλόγου από τη Σιγκαπούρη παραδέχτηκε ακόμη πως η ήττα της ομάδας της προήλθε κυρίως λόγω αυτού του ατυχούς τραυματισμού: «Μελετήσαμε προσεκτικά τον αντίπαλο μας. Καταφέραμε να κρατηθούμε και να παλέψουμε μέχρι που μια παίκτρια δυστυχώς τραυματίστηκε και έφυγε από το γήπεδο. Εκείνη τη στιγμή, όλη η ομάδα έχασε τη συγκέντρωση της και αμέσως μετά από αυτή την κατάσταση, χάσαμε δυνάμεις και δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στις επιθέσεις των αντιπάλων».

Στο μεταξύ, ο προπονητής της Μινχ, Νγκουγιέν Χονγκ Φαμ εξέφρασε την αγωνία του για τη κατάσταση της νεαρής ποδοσφαιρίστριας και έστειλε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση: «Ελπίζουμε ότι η παίκτρια της ομάδας σας να είναι ασφαλής. Ανησυχούμε πολύ για τους τραυματισμούς της ομάδας σας. Θαυμάζουμε επίσης το μαχητικό πνεύμα της ομάδας σας, το οποίο είναι πολύ επίμονο».