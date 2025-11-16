Ο Αστέρας Τρίπολης πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν, διαλύοντας τον Βόλο 2004 με 9-0 στο γήπεδο του Παναρκαδικού, σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός. Η Σπυριδωνίδου άνοιξε το σκορ στο 22’, και μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα η Τζαφέρη διπλασίασε, πριν ξαναχτυπήσει στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 26’ η Γκάτσου πρόσθεσε το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ και το 4-0 του ημιχρόνου αντικατόπτριζε πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Το δεύτερο μέρος ήταν συνέχεια… μονόλογου. Η Μιχαήλ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (52’ και 57’), η Καραγιάννη στο 64’ ανέβασε κι άλλο το σκορ, ενώ η Μπατσέλι στο 67’ έκανε το 8-0. Το κερασάκι έβαλε η Καστάνον στο 86’. Με τη νίκη αυτή ο Αστέρας φτάνει τους 19 βαθμούς, διατηρώντας την 3η θέση πίσω από την ΑΕΚ, ενώ ο Βόλος 2004 μένει στους 4 βαθμούς και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία.

Η ΡΕΑ έβαλε… στοπ στο απόλυτο του ΠΑΟΚ, κρατώντας τον πρωτοπόρο στο 0-0 και υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του βαθμολογική απώλεια στη φετινή Α’ Εθνική Γυναικών. Στο Ηράκλειο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό απέναντι στην καλοστημένη άμυνα της ΡΕΑ. Ο ΟΦΗ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Κηφισιάς (2-0)και ο Βόλος νίκησε στην έδρα του στην αναμέτρηση με τις Νέες Ατρομήτου (2-0). Επέστρψε στις νίκες ο Οδυσσέας Μοσχάτου κόντρα στην Αγία Παρασκέυη(3-0).