Νίκος Χαρδαλιάς στο GWomen Sports Summit: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει και η κοινωνία»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε το «παρών» στο 4ο GWomen Sports Summit που διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μίλησε για την παρουσία των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και για τις δυσκολίες που όλες αντιμετωπίζουν μέσα σε αυτόν.

Παράλληλα, εξήγγειλε μία σειρά από αλλαγές που θα γίνουν ώστε να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες για εκείνες, κάνοντας λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα που έχει θέσει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όλο αυτό είναι μία γιορτή αλλά κι ένας στόχος για το τι πρέπει να γίνει και θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Gazzetta, όλο αυτό που βλέπετε προέκυψε και από μία συζήτηση. Το Gazzetta δεν κάνει απλά μία εκδήλωση αλλά μία γιορτή ζωής και μία προσπάθεια ισότητας, ένας θεσμός που υπενθυμίζει ότι κάθε διαδρομή είτε στο γήπεδο είτε εκτός χτίζεται με προσπάθεια και συνέπεια. Κάθε γυναίκα που βρίσκεται στον χώρο του αθλητισμού, στην πολιτική, τη δημοσιογραφία και σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου είναι παραδείγματα ξεχωριστού ήθους. Ένα νέο κορίτσι βλέπει εκείνες και θέλει να πετύχει. Κάθε ιστορία όμως δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν ανισότητες και μάχες που συχνά δε φαίνονται. Οι γυναίκες σε κάθε επίπεδο συνεχίζουν να δίνουν καθημερινούς αγώνες για αναγνώριση, ισότιμες ευκαιρίες και σεβασμό. Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ακόμα περισσότερα κοιτώντας αυτές τις διαδρομές δύναμης. Στην Περιφέρεια πιστεύουμε ότι η ισότητα είναι πράξη κι όχι λόγια. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν έχει φύλο αλλά έχει αξίες.

Έμπρακτα θα στηρίξουμε τα γυναικεία αθλήματα φιλοξενώντας μεγάλες διοργανώσεις όπως το EuroBasket, αλλά και σε άλλα αθλήματα. Κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία του Εθνικού Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στη Ραφήνα, ένα έργο ισότητας και αξιοπρέπειας. Θα περιγράψω τη δρομολόγηση έξι έργων που τα θεωρούμε σημαντικά. Μιλάω για τη δημιουργία των δικτύων των αθλητικών προπονητηρίων και αθλητικών κέντρων. Ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί σε ένα ολιστικό πρόγραμμα που να μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις αθλήτριες κάθετα. Είμαι χαρούμενος γιατι η διυπουργική επιτροπή εξασφάλισε τη χρηματοδότηση 165 εκατ. του μεγαλύτερου έργου που θα γίνει στην Ελλάδα και θα αφορά τη δημιουργία τεσσάρων αθλητικών κέντρων, το μπάσκετ θα αποκτήσει το δικό του σπίτι στην Ελευσίνα, το βόλει στη σχολή Ικάρων στο Τατόι και το χάντμπολ στο δήμο Κορωπίου. Ταυτόχρονα δημιουργούμε το Εθνικό προπονητήριο για τα αθλήματα του πάγου. Επιτέλους δεν μπορούν οι αθλητές και οι αθλήτριες να ψάχνουν πού θα κάνουν τις προετοιμασίες τους για να φέρουν όλα αυτά τα μετάλλια που πανηγυρίζουμε όταν επιστρέφουν στα αεροδρόμια. Η επόμενη γενιά είναι το δικό μας στοίχημα και η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση σε προγράμματα ισότητας για τις γυναίκες τις νέας εποχής. Είμαι τυχερός ως περιφερειάρχης που περιστοιχίζομαι από δυναμικές γυναίκες. Ο αγώνας των γυναικών δε σταματά ποτέ, θέλουμε μία περιφέρεια που δίνει φωνή σε κάθε γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει. Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει και η κοινωνία».