Στην επίσημη πρεμιέρα του Αλέξανδρου Κατικαρίδη στον πάγκο, ο ΟΦΗ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο, Η κρητική ομάδα μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 15’ με τη Σουλόλα, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο η Κυδωνάκη είδε το γκολ της να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας ανέβασε στροφές και στο 75’ η Μπατσελί με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής ισοφάρισε.

Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης στην Τούμπα, συντρίβοντας την ΑΕΚ με 4-1 και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως επιστρέφει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου. Οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν φουριόζες στο ντέρμπι και πήραν προβάδισμα μόλις στο 6’ με αυτογκόλ της αρχηγού της ΑΕΚ, Μαρίας Καπνίση. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 32’ η Παναγιώτα Αργυρίου διπλασίασε τα τέρματα του ΠΑΟΚ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 2-0. Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και μείωσε στο 49’ με υπέροχο πλασέ της Βιολάρη, όμως ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια. Η Γουίχι στο 56’ και η Τζούρτζεβιτς στο 76’ βρήκαν δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Με τη νίκη αυτή, ο Δικέφαλος του Βορρά σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη δεύτερη πλέον ΑΕΚ.

Η ΡΕΑ επέστρεψε στις νίκες στην εκτός έδρα αναμέτρηση με την Κηφισιά (1-3). Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενες με την Νιγκίτο στο 55', στο 63' η Κανέλλου διπλασίασε τα τέρματα και η Κινγ μείωσε σε 1-2 στο 70'. Την παράσταση «έκλεψε» η Μαρία Ρουζάφα που στο φινάλε του αγώνα σκόραρε γκολ… ζωγραφιά από τα 40 μέτρα στο 92ο λεπτό. Η Ισπανίδα μεσοεπιθετικός της ΡΕΑ είδε την τερματοφύλακα της Κηφισιάς εκτός θέσης και με μια έμπνευση της στιγμής επιχείρησε ένα μακρινό, δυνατό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3. Νέες Ατρομήτου και Αγία Παρασκεύη «κόλλησαν» στο 0-0, όπως και ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου. Ενώ ο Βόλος απέδρασε από την έδρα των Τρικάλων (1-0)