GWomen Sports Summit: «When nobody’s watching» – Το ποδόσφαιρο γυναικών μέσα από το βλέμμα του ΠΣΑΠΠ

Το GWomen Sports Summit 2025 παρουσιάζει το πάνελ «When nobody’s watching», εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών. Οι Παπαδοπούλου, Παπαγιάννη και Κωνσταντοπούλου μιλούν για τις προκλήσεις και την αθέατη δύναμη των γυναικών στο άθλημα, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Το GWomen Sports Summit 2025, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, φιλοξενεί ένα ξεχωριστό πάνελ με τίτλο «When nobody’s watching», βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ένα αφιέρωμα στις αθλήτριες που παλεύουν καθημερινά μακριά από τα φώτα, διεκδικώντας ίσες ευκαιρίες και ορατότητα.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η αθλητική δημοσιογράφος Έλενα Παπαδοπούλου, η υπεύθυνη του ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ και αθλητική δημοσιογράφος Αριάνα Παπαγιάννη, και η ποδοσφαιρίστρια Πόπη Κωνσταντοπούλου μοιράζονται τις ιστορίες, τις δυσκολίες και τα όνειρα των γυναικών που κρατούν ζωντανό το άθλημα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μάρθα Χωριανοπούλου.

Με το φετινό μότο του συνεδρίου «Together. Stronger. Unstoppable», το πάνελ αναδεικνύει το πνεύμα επιμονής και συλλογικότητας που χαρακτηρίζει τις γυναίκες του ποδοσφαίρου που συνεχίζουν να προσπαθούν, ακόμη κι όταν «κανείς δεν βλέπει».

