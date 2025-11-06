Χατζηιωαννίδου στο GWomen: «Το να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες να ηγούνται ομάδων είναι ένα μήνυμα κανονικότητας που καθυστέρησε δεκαετίες»

Λίγο πριν το 4ο GWomen Summit που διοργανώνεται στις 11/11 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Βουλεύτρια Επικρατείας ΝΔ, Οικονομολόγος, ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Υπέροχες Γυναίκες» μίλησε στο Gazzetta Women για την κοινότητα που έχει δημιουργήσει και το πώς ο αθλητισμός μπορεί να προωθήσει την ισότητα στην πράξη.

Ξεκίνησες πολύ νωρίς να «χτίζεις» ευκαιρίες για άλλες γυναίκες μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τι σε ώθησε στα 21 σου να δημιουργήσεις την πρώτη σου επιχείρηση με αποστολή την ενδυνάμωση των γυναικών;

«Το 2013, όταν μαζί με τέσσερις ακόμη γυναίκες ξεκινήσαμε το Code it Like a Girl, θέλαμε να συμβάλουμε στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στους τεχνολογικούς κλάδους. Στα 21 μου, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι, ενώ η χώρα βρισκόταν σε βαθιά οικονομική κρίση, οι τεχνολογικοί κλάδοι ήταν από τους λίγους που συνέχιζαν να αναπτύσσονται. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 15% των θέσεων εργασίας στον χώρο αυτό καλυπτόταν από γυναίκες, την ώρα που η ανεργία στις γυναίκες ήταν σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανδρών. Το πιο ουσιαστικό εργαλείο που είχαμε στα χέρια μας για να διορθώσουμε αυτή την αδικία ήταν το να δημιουργήσουμε μία κοινωνική επιχείρηση με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών – από τις πρώτες τότε στην Ελλάδα. Αργότερα, κατάλαβα πως σχεδόν κάθε κρίση, οικονομική, κοινωνική ή περιβαλλοντική, επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Από τότε, πιστεύω βαθιά, ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό μηχανισμό αλλαγής και να δώσει πραγματικές λύσεις σε πολλές από αυτές τις ανισότητες».

Οι «Υπέροχες Γυναίκες» έχουν εξελιχθεί σε μια από τις πιο ενεργές γυναικείες κοινότητες στην Ελλάδα. Τι κάνει αυτή την κοινότητα «υπέροχη»;

«Η ειλικρίνεια και η γνησιότητά της. Εξαρχής σε αυτή την κοινότητα δεν βάλαμε ταμπέλες και δεν κατακρίναμε καμία γυναίκα που ερχόταν για να μιλήσει, να μάθει, να εκπαιδευτεί πάνω σε θέματα και έννοιες άγνωστες για εκείνη, για να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Επίσης, το 2019 που δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε τίποτα αντίστοιχο στην Ελλάδα και δημιούργησε έναν ασφαλή διαδικτυακό τόπο στο χαοτικό περιβάλλον του διαδικτύου. Τόσο το φύλο όσο και η ηλικία εξακολουθούν, δυστυχώς, να παίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα σε έναν χώρο όπως η πολιτική, όπου ο μέσος όρος ηλικίας των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι τα 54 χρόνια. Η μεγαλύτερη πρόκληση, λοιπόν, είναι να αποδείξεις ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, φέρνεις το δικό σου όραμα, τη δική σου φωνή και τη δική σου δουλειά στο τραπέζι. Δεν είμαι εδώ λόγω ποσόστωσης ή για να καλύψω κάποιο στατιστικό. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω σε αυτό που κάνω και εργάζομαι καθημερινά για να το αποδεικνύω. Η ηλικία και το φύλο δεν λένε τίποτα από μόνα τους. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνέπεια, η γνώση, η προετοιμασία και η διάθεση να προσφέρεις».

Ο αθλητισμός είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας- με τα ίδια στερεότυπα, αλλά και τις ίδιες δυνατότητες αλλαγής. Πώς πιστεύεις ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του αθλητισμού για να προωθήσουμε την ισότητα στην πράξη;

«Νομίζω πως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πραγματικά τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός, όχι μόνο ως μέσο φυσικής άσκησης, αλλά ως μηχανισμός κοινωνικής αλλαγής. Ο αθλητισμός είναι, ουσιαστικά, το πρώτο περιβάλλον όπου ένα παιδί μαθαίνει τι σημαίνει συνεργασία, σεβασμός, πειθαρχία, αποδοχή και κοινός στόχος. Είναι η πρώτη “μικρογραφία” της κοινωνίας που γνωρίζουμε στην πράξη, πολύ πριν την κατανοήσουμε θεωρητικά. Γι’ αυτό και έχει τεράστια σημασία αυτό το πρώτο βίωμα να είναι απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αν ένα παιδί μεγαλώσει βλέποντας ότι τα κορίτσια και τα αγόρια παίζουν μαζί, έχουν ίσες ευκαιρίες, και αξιολογούνται με βάση την προσπάθεια και όχι το φύλο τους, τότε αυτή η εικόνα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Δεν χρειάζεται “εκπαίδευση στην ισότητα” αργότερα, την έχει ήδη βιώσει φυσικά, μέσα από το παιχνίδι.

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να χτίζει χαρακτήρες και να διαμορφώνει αντιλήψεις από πολύ μικρή ηλικία. Αν τον αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο εργαλείο, μπορεί να γίνει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προωθήσουμε την ισότητα στην πράξη. Ειδικά σήμερα, που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε μια ψηφιακή, συχνά μη ρεαλιστική πραγματικότητα. Μπορεί να γίνει ο χώρος όπου κάθε παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, προελεύσεως ή ικανοτήτων, θα νιώθει ασφάλεια, αποδοχή και ελευθερία να είναι ο εαυτός του. Και είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζουμε. Αν βάλουμε πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια κάτω των πέντε ετών να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεικτές ομάδες, αυτό που θα δούμε στο γήπεδο είναι ακριβώς η εικόνα του αθλητισμού που θέλουμε να έχουμε: καθαρή, δίκαιη, ανθρώπινη».



Βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να ηγούνται ομάδων, να προπονούν, να διαιτητεύουν ή να καθορίζουν πολιτικές στον αθλητισμό. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν γυναικεία πρότυπα και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την εκπροσώπηση;

«Το να βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να ηγούνται ομάδων, να προπονούν, να διαιτητεύουν ή να λαμβάνουν αποφάσεις στον αθλητισμό, δεν είναι απλώς μια θετική εξέλιξη, είναι ένα μήνυμα κανονικότητας που καθυστέρησε δεκαετίες να έρθει. Η παρουσία γυναικών σε τέτοιες θέσεις είναι κρίσιμη, γιατί δεν μπορείς να ονειρευτείς κάτι που δεν βλέπεις. Όταν ένα κορίτσι βλέπει μια γυναίκα σε ρόλο ηγεσίας, καταλαβαίνει πως και εκείνο μπορεί να φτάσει εκεί.

Τα γυναικεία πρότυπα δεν εμπνέουν μόνο. Γκρεμίζουν στερεότυπα. Δείχνουν ότι η ικανότητα, η πειθαρχία και η ηγεσία δεν έχουν φύλο. Γι’ αυτό και η εκπροσώπηση δεν είναι θέμα εικόνας, είναι θέμα δικαιοσύνης. Όμως, για να δούμε πραγματικά περισσότερες γυναίκες σε αυτές τις θέσεις, χρειάζεται δομημένη στρατηγική και πολιτική βούληση: ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, υποστήριξη σε θέσεις ευθύνης, και συστήματα αξιολόγησης που βασίζονται στα προσόντα, όχι στην εικόνα ή στα κοινωνικά πρότυπα. Μέχρι να σταματήσουμε να μιλάμε για “γυναίκες που τα κατάφεραν” σαν να είναι η εξαίρεση, και να αρχίσουμε να τις βλέπουμε ως φυσικό μέρος της αθλητικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι η ισότητα δεν είναι απλώς στόχος, αλλά βίωμα».



Είσαι νέα μητέρα, βουλευτής, επιχειρηματίας και μέντορας. Πως διατηρείς την ισορροπία ανάμεσα σε τόσους ρόλους;

«Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής…Δεν υπάρχει καμία ισορροπία! Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι είμαι καλή μαμά, άλλες που νιώθω ότι είμαι η χειρότερη, άλλες που μπορώ να προλάβω τα πάντα, άλλες που νιώθω ελλιπής σε κάθε ρόλο, όμως κοιτάζω γύρω μου και βλέπω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Για όλες τις γυναίκες… Η κάθε μία σε μία συνεχή προσπάθεια να επιβιώσει στους ρόλους της. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Και αυτό αν θέλετε είναι το μόνο που με κρατάει όσο πιο κοντά σε ισορροπία».

Θα ήθελα να μου συμπληρώσεις τη φράση «Ισότητα στην πράξη είναι όταν…»

«Τα αυτονόητα δεν χρειάζονται επεξηγήσεις».

