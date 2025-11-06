GWomen Sports Summit: Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό

Οι σπουδαίοι αθλητές δεν ξεχωρίζουν μόνο για τα μετάλλια και τις διακρίσεις τους, αλλά και για τη δύναμη με την οποία σηκώνονται κάθε φορά που πέφτουν.

Η ψυχική ανθεκτικότητα, η διαχείριση της αποτυχίας και η ευαλωτότητα ως πηγή δύναμης βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης «Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό», ενός πάνελ που υπόσχεται να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο για την αθέατη πλευρά της κορυφής.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 (17:00–21:00) για το 4ο GWomen Sports Summit θα βρεθούν τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού: