06/11/2025

GWomen Sports Summit: Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό

Η Χαρά Δημητρίου, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Ευαγγελία Πλατανιώτη θα βρεθούν στη σκηνή του GWomen Sports Summit στις 10 Νοεμβρίου για μια συζήτηση αφιερωμένη στην ανθεκτικότητα, την αντιμετώπιση της αποτυχίας και το πώς η ευαλωτότητα μετατρέπεται σε δύναμη.

Οι σπουδαίοι αθλητές δεν ξεχωρίζουν μόνο για τα μετάλλια και τις διακρίσεις τους, αλλά και για τη δύναμη με την οποία σηκώνονται κάθε φορά που πέφτουν.
Η ψυχική ανθεκτικότητα, η διαχείριση της αποτυχίας και η ευαλωτότητα ως πηγή δύναμης βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης «Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό», ενός πάνελ που υπόσχεται να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο για την αθέατη πλευρά της κορυφής.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 (17:00–21:00) για το 4ο GWomen Sports Summit θα βρεθούν τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού:

  • Χαρά Δημητρίου, ποδοσφαιρίστρια της Κηφισιάς και εκπαιδεύτρια φυσικής αγωγής
  • Ιωάννης Παπαπέτρου, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής
  • Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολυμπιονίκης στο βάδην
  • Ευαγγελία Πλατανιώτη, Παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης

