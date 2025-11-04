Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τόσο από κοινωνικές ομάδες αλληλεγγύης όσο και από ποδοσφαιρικές ομάδες. Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πορεία που διοργανώνει κάθε χρόνο η PINK THE CITY, όπου υπήρχαν και παράλληλες δράσεις με δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγρίνιο.

Οι παίκτριες του Παναιτωλικού προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, δηλώνοντας το παρών στο πλευρό των γυναικών αλλά και στηρίζοντας τις δράσεις της διοργανώτριας αρχής.Οι ποδοσφαιρίστριες σύσσωμες παρεβρέθηκαν στην πορεία ανάμεσα σε 9.500 κόσμο και φωτογραφήθηκαν με φόντο τα ροζ συμβολικά μπαλόνια, σε μια πράξη που αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο αλλά και ολόκληρος ο αθλητισμός μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προωθήσουν κοινωνικά μηνύματα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναιτωλικός

«Με περηφάνια, τα κορίτσια της ομάδας γυναικών του Παναιτωλικού συμμετείχαν στη συμβολική πορεία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στέλνοντας δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αισιοδοξίας στο πλαίσιο του 13ου Pink the City.



Η παρουσία της ομάδας μας σε αυτή τη σημαντική δράση αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών».