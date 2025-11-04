Το Gazzetta και το Gazzetta Women διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το GWomen Sports Summit, το μοναδικό συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στις γυναίκες που βρίσκονται στον αθλητισμό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, από τις 16:00 έως τις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable».

Στόχος του Gazzetta και του GWomen φέτος είναι να αναδείξουν τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού, να δώσουν βήμα ώστε να ακουστούν ιστορίες κι εμπειρίες που συνήθως μένουν στο περιθώριο. Σκοπός είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογςο για την ψυχική ανθεκτικότητα, την ισότητα και τη δύναμη της αυθεντικότητας στον χώρο.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος υπηρετεί στη θέση από τον Ιανουάριο του 2024 και στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή.

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του Humanity Greece, με στόχο την ενίσχυση σχολείων του Πειραιά με αθλητικό εξοπλισμό.