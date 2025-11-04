Η Μέρι Έρπς άνοιξε την καρδιά της για την ψυχική της υγεία, τις κρίσεις πανικού και την απόφαση να κάνει οικογένεια

Η Μέρι Έρπς, άνοιξε για πρώτη φορά την καρδιά της κι έκανε μία πραγματική εξομολόγηση στη νέα της αυτοβιογραφία «All In: Football, Life and Learning to be Unapologetically Me», αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, τη μάχη για τη βελτίωση της ψυχικής της υγείας και τον τρόπο που οι αντιξοότητες τη διαμόρφωσαν ως αθλήτρια και άνθρωπο.

Η Έρπς ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τα άγχη, τις κρίσεις πανικού που περνούσε κατά καιρούς πριν από τους αγώνες και τις περιόδους μοναξιάς στις προπονήσεις των Lionesses, παραδεχόμενη ότι ακόμη και σκέψεις αυτοκτονίας πέρασαν από το μυαλό της κατά τη διάρκεια της καραντίνας!

Η Αγγλίδα τερματοφύλακας τονίζει ότι η εμπειρία της στον αθλητισμό είναι ένα μεγάλο μάθημα δύναμης. Μέσα από το βιβλίο της, θέλει οι αναγνώστες να δουν ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές υπάρχει τρόπος να προχωρήσει κανείς, να πετύχει μικρές καθημερινές νίκες και να μην παραιτηθεί. «Μπορεί να σημαίνει απλώς να σηκωθείς από το κρεβάτι, να ετοιμάσεις ένα τσάι και να συνεχίσεις», λέει χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφίαα της.

Η Έρπς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες στο ποδόσφαιρο γυναικών, την άνιση αντιμετώπιση των παικτριών όσον αφορά τις υποδομές και τους μισθούς, μίλησε όμως και για τις προσωπικές της επιλογές, όπως η σχέση της με τη μακροχρόνια σύντροφό της και η κατάψυξη ωαρίων που έκανε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.