Η Χάνα Μπλάντελ επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη γέννηση του παιδιού της

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή σεζόν της Women’s Super League, κερδίζοντας 3-2 τη Μπράιτον. Ήταν η πέμπτη νίκη της ομάδας του Μαρκ Σκίνερ, που παραμένει κοντά στις πρωτοπόρους Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι. Όμως η πιο συγκινητική στιγμή του αγώνα δεν είχε να κάνει με τα γκολ.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το τέρμα της Τζες Παρκ, η δεξιά μπακ Χάνα Μπλάντελ μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή και αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο, μετά τη γέννηση της κόρης της, Ρόμι.

Πέρασαν 533 ημέρες από την τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί, στην ήττα 6-0 από την πρώην ομάδα της, την Τσέλσι, στο τέλος της σεζόν 2023-24. Με την επιστροφή της, έγινε η πρώτη παίκτρια της Γιουνάιτεντ στην ενεργό δράση επανέρχεται στη δράση μετά τη γέννα.

«Ένιωσα υπέροχα Πρώτα λεπτά πίσω στη WSL μετά τη γέννηση της μικρής μου Ρόμι. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς τις συμπαίκτριές μου, τους φυσικοθεραπευτές, τους προπονητές και φυσικά τον άντρα μου και την κόρη μας» έγραψε η Μπλάντελ στο Instagram μετά την εμφάνισή της

Η 31χρονη αντικατέστησε τη διεθνή Καναδή Τζέιντ Ριβιέρ και βοήθησε τη Γιουνάιτεντ να κρατήσει τη νίκη ως το τέλος του αγώνα.

«Μεγάλη ώθηση για τη Γιουνάιτεντ η επιστροφή της Μπλάντελ»

Η Μπλάντελ, που μεταγράφηκε από την Τσέλσι το 2021, ήταν βασικό στέλεχος της Γιουνάιτεντ στις πρώτες τρεις της σεζόν και βασική στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Αγγλίας του συλλόγου τον Μάιο του 2024. Τέσσερις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Παρότι βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου της, η ομάδα ενεργοποίησε ρήτρα για να παραμείνει, ώστε να λάβει πλήρη στήριξη και άδειες μητρότητας. Η Μπλάντελ γέννησε με καισαρική στις 31 Μαρτίου και επέστρεψε στις προπονήσεις στο Κάρινγκτον στις 4 Ιουλίου με τη μικρή Ρόμι στο καροτσάκι της να την παρακολουθεί.

«Ως αθλήτρια, το να μου λένε να μη κάνω τίποτα για έξι εβδομάδες ήταν δύσκολο.Αλλά έπρεπε να σεβαστώ το σώμα μου και όσα πέρασε για να φέρει στον κόσμο το παιδί μου. Τρεις μήνες μετά, το να μπορώ να τρέχω ξανά και να ετοιμάζομαι να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο με γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό. Και τώρα έχω έναν ακόμη μεγαλύτερο λόγο να προσπαθώ τη μικρή μου κόρη», έγραψε τότε.