Στο ντέρμπι του Βόλου για την 6η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών, ο ΝΠΣ Βόλος επιβλήθηκε με 3-0 του ΑΣ Βόλος 2004, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Oι γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά και είχαν τον πλήρη έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Παρά τις πολλές ευκαιρίες τους δώδεκα τελικές προσπάθειες έναντι μόλις δύο του αντιπάλου το πρώτο μέρος έληξε χωρίς γκολ, με τη Σερράνο να κρατά ανέπαφη την εστία της. Η λύση ήρθε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47’, η Μποζίνου έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η Σερράνο δεν υπολόγισε σωστά την έξοδο, και η Ρέγες με προβολή σε κενή εστία άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα, στο 50’, η Μοσκοφίδου έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα, αλλά το 2-0 δεν άργησε να έρθει στο 56’.

Στο 62’ μετά από σέντρα της Ρέγες από τα δεξιά, η Μποζίνου πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά σημείωσε το 3-0, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Τα Τρίκαλα συνέχισαν χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την έκτη τους ήττα σε έξι αναμετρήσεις, αυτή τη φορά με 2-1 από την Αγία Παρασκευή. Η ομάδα της Αγίας Παρασκευής πήρε προβάδισμα νωρίς, στο 10’, όταν η Νέριμαρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Τα Τρίκαλα αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 64’ χάρη στο γκολ της Μπόλοβεθ. Ωστόσο, στο 82’ η Μάρα βρήκε ξανά δίχτυα για τις γηπεδούχες, γράφοντας το τελικό 2-1.



Ο ΟΦΗ πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της ΡΕΑ με 3-1 έχοντας σε μεγάλη φόρμα την Πις. Η επιθετικός του ΟΦΗ σημείωσε χατ-τρικ (6’, 37’, 58’), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι για την ομάδα της Κρήτης, που κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της. Η ΡΕΑ μείωσε σε 1-3 στο 71’ με κεφαλιά της Ρουζάφα έπειτα από σέντρα της Μπονίν, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη ήττα της.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στους Αγίους Αναργύρους, επικρατώντας με 3-0 της Κηφισιάς. Οι «κιτρινόμαυρες» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, χάνοντας πέναλτι στο 20’ με τη Χατζηνικολάου, αλλά ανοίγοντας το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο με όμορφο βολ-πλανέ της Σαΐχ. Στο 47’ η Κόγγουλη διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ, ενώ στο 75’ η Λάρσον, μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, διαμόρφωσε το τελικό 3-0 απέναντι σε μια Κηφισιά που πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, επικρατώντας με 5-0 εκτός έδρας. Ενώ ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα των Νέων Ατρομήτου, επικρατώντας με 2-1. Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τη νίκη χωρίς αγώνα, καθώς στο πρόγραμμα ήταν να αντιμετωπίσει τον Αχαρναϊκό, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.