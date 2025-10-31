Η προπονήτρια της Σιάτλ Ρέιν παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να βρει τακτικές για την ομάδα της

Σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε η προπονήτρια της Σιάτλ Ρέιν, Λόρα Χάρβεϊ, που παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να βοηθηθεί στις τακτικές της ομάδας κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν της NWSL.

Μιλώντας στο Soccerish Podcast, η ίδια εξήγησε ότι ξεκίνησε να ρωτά το AI διάφορες ερωτήσεις για στρατηγική και τακτική στο πρωτάθλημα, προχωρώντας σταδιακά σε πιο λεπτομερείς αναλύσεις για το πώς θα μπορούσε η ομάδα της να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ομάδες της λίγκας. Όπως είπε:

«Μια μέρα έγραφα στο ChatGPT: ''Ποια είναι η ταυτότητα της Σιατλ Ρέιν;’'Και μου απάντησε αμέσως. Μετά ρώτησα ''ποιο σχηματισμό πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις ομάδες της NWSL;''και μου έβγαλε όλες τις ομάδες της λίγκας και τον ιδανικό σχηματισμό».

Η χρήση αυτής της τακτικής σε διάφορα παιχνίδια φέτος βοήθησε σημαντικά την ομάδα πράγματι, καθώς φέτος βρίσκεται τέταρτη στη λίγκα, εξασφαλίζοντας θέση στα playoffs πριν από την τελευταία αγωνιστική.

Η Χάρβεϊ, που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία της στην ομάδα του Σιάτλ από το 2021, έχει πλούσια εμπειρία ως προπονήτρια, έχοντας βρεθεί στο παρελθόν σε Άρσεναλ, αλλά και στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ στις μικρές κατηγορίες. Επίσης, έχει αναδειχθεί προπονήτρια της χρονιάς στο αμερικανικό πρωτάθλημα το 2014, 2015 και 2021.