Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Αφγανιστάν επιστρέφει στα γήπεδα με τη στήριξη της FIFA και του Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε την επιστροφή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν σε διεθνείς αγώνες μετά από τον τετραετή αποκλεισμό τους ως «μια όμορφη ιστορία». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, ο Ινφαντίνο τόνισε ότι η παρουσία της ομάδας στο τουρνουά «FIFA Unites: Women’s Series 2025» αποτελεί έμπνευση για όλους.

Η FIFA ανέφερε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της τον Μάιο του τρέχοντος έτους να σχηματιστεί μια ομάδα στο πλαίσιο της στρατηγικής δράσης για το ποδόσφαιρο γυναικών του Αφγανιστάν οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας Afghan Women United, ένα όνομα που επέλεξαν οι ίδιες οι παίκτριες σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, σηματοδοτώντας την πρώτη τους συμμετοχή σε επίσημο τουρνουά.

FIFA President Gianni Infantino sees Afghan Women United’s “beautiful story” at FIFA Unites: Women’s Series 2025



🗞️🔗 https://t.co/KC4dCnejkK#FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/ce0IQ2SAK6 — FIFA Media (@fifamedia) October 29, 2025

Στον πρώτο τους αγώνα, η ηττήθηκε από το Τσαντ με 6–1, ενώ στον δεύτερο αγώνα υπέστη ακόμα μία ήττα από την Τυνησία με 4–0. Παρά τα αποτελέσματα, ο Ινφαντίνο υπογράμμισε ότι πρόκειται για «την αρχή μιας όμορφης ιστορίας, που γράφεται προς τιμήν όλων των κοριτσιών και των γυναικών σε όλον τον κόσμο».

Η ομάδα αποτελείται από 14 παίκτριες που ζουν στην Αυστραλία, πέντε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο στην Πορτογαλία και δύο στην Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, η εθνική ομάδα γυναικών διαλύθηκε εντελώς και οι παίκτριες αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα στην οποία τους είχε απαγορευτεί να παίζουν.