Πρόστιμο στη Χέμελ Χέμπστεντ Τάουν για σεξιστικό σύνθημα προς γυναίκα διαιτητή

Τον Απρίλιο, στο γήπεδο της National League South, η διαιτητής Στέισι Πίρσον έκανε αυτό που πρέπει κάθε ρέφερι, έδειξε κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Χέμελ Χέμπστεντ Τάουν. Η αντίδραση όμως από τους οπαδούς της ομάδας ήταν σοκαριστική και σεξιστική, αφού φώναζαν επανειλημμένα «γύρνα πίσω στην κουζίνα», στοχοποιώντας τη γυναίκα διαιτητή.

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο. Η FA επέβαλε πρόστιμο 750 λιρών στην ομάδα και ζήτησε την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών. Παρά το γεγονός ότι ήταν μεμονωμένο, η απόφαση ήταν σαφής: σεβασμός σε κάθε διαιτητή, ανεξαρτήτως φύλου.

Η διοίκηση της Χέμελ Χέμπστεντ Τάουν δεν έμεινε στις δικαιολογίες. Ανακοίνωσε σειρά μέτρων: Υπεύθυνος Συνδέσμου Οπαδών θα παρακολουθεί τις αντιδράσεις του κόσμου, δύο άτομα της ασφάλειας θα φορούν κάμερες σώματος, ενώ εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με Kick It Out και Her Game Too θα υπενθυμίζουν ότι ο σεξισμός και η διάκριση δεν έχουν θέση στο γήπεδο.

Η Πίρσον, πρώην παίκτρια και νυν καθηγήτρια φυσικής αγωγής, παραμένει δυνατή. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Women’s Super League και του Champions League, και έχει δηλώσει ότι θέλει να δει περισσότερους επαγγελματίες διαιτητές στο ποδόσφαιρο γυναικών, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και ίσων ευκαιριών.

Η National League South μπορεί να είναι δύο κατηγορίες κάτω από την πλήρως επαγγελματική English Football League, αλλά η FA δείχνει ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς είναι τα ίδια σε όλα τα επίπεδα.