Από το «δεν επιτρέπεται» στο «ανήκω εδώ»: Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο γυναικών αξιωματούχων διαιτησίας της ΕΠΟ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου, το σεμινάριο γυναικών αξιωματούχων διαιτησίας, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ανέδειξε τη διαρκή πρόοδο και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το σεμινάριο φιλοξένησε πλήθος εισηγήσεων και παρεμβάσεων από σημαντικά πρόσωπα της ΕΠΟ και της UEFA.

Η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, κα Δόμνα Τσιώνη, έστειλε ένα μήνυμα τονίζοντας πως η διαιτησία για τις γυναίκες δεν είναι πια ένας «άγνωστος τόπος». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τέτοιες στιγμές μας δείχνουν πως περνάμε από το “δεν επιτρέπεται” στο “ανήκω εδώ”», υπογραμμίζοντας τη σταδιακή εξάλειψη των διακρίσεων και τη σταθερή άνοδο των γυναικών σε διοικητικούς και διευθυντικούς ρόλους στην Ομοσπονδία.

Ιδιαίτερη στιγμή του σεμιναρίου αποτέλεσε η ομιλία της συμβούλου διαιτησίας της UEFA, Έστερ Στάουμπλι. Η Ελβετή, με πλούσια καριέρα σε Παγκόσμια Κύπελλα και τελικούς Champions League, μίλησε για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα διαιτητής στο ποδόσφαιρο, ενώ τιμήθηκε από τις Ελληνίδες διαιτήτριες με μια φανέλα υπογεγραμμένη από όλες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκαν και τεχνικές παρουσιάσεις από τους Λανουά, Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεθ, καθώς και θεματικές ενότητες από τους Δαμιανό Ευθυμιάδη, Αντωνία Κόκοτου και τον γυμναστή Βασίλη Λώλη. Οι συμμετέχουσες έλαβαν και πολύτιμες συμβουλές διατροφής από τον Ιωάννη Τσεκούρα.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Παναγιώτη Καρρά, προέδρου της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, ο οποίος επεσήμανε ότι η καθιέρωση του θεσμού αυτού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί απόδειξη προόδου. «Πιστεύουμε στις Ελληνίδες διαιτητές όσο και στις ποδοσφαιρίστριες. Θα είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε», δήλωσε ο ίδιος στην εισήγησή του.