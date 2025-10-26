Σάντος: Για πρώτη φορά στη Βραζιλία, παίκτρια συνέχισε τις προπονήσεις στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης

Μια πολύ ξεχωριστή ιστορία είδαμε να εκτυλίσσεται στην ομάδα των γυναικών της Σάντος. Η Κέτλεν, μια από τις πιο αγαπητές παίκτριες του συλλόγου, ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνησή της με την ομάδα καθώς ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο τον γιο της, Λούκα. Η ίδια μάλιστα έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στη Βραζιλία που προπονήθηκε κανονικά και αδιαλείπτως με την ομάδα της μέχρι και τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Αυτό που ξεχωρίζει όμως σε αυτήν την ιστορία είναι και η τεράστια στήριξη που έλαβε από τη Σάντος σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ο σύλλογος στάθηκε στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, προσφέροντάς της οικονομική ασφάλεια, ψυχολογική φροντίδα και το απαραίτητο περιβάλλον για να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά χωρίς πίεση ή φόβο για τυχόν επιπλοκές. Οι συμπαίκτριές της, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση την είδαν ως μέλος της οικογένειας που βιώνει μια πολύ όμορφη και ευαίσθητη περίοδο στη ζωή της.

Η ίδια η Κέτλεν, μίλησε για την υποστήριξη που ένιωσε και ευχαρίστησε όλους όσους την αγκάλιασαν. Με το βλέμμα τώρα στραμμένο στον ερχομό του γιου της, που αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, η Βραζιλιάνα φορ σχεδιάζει να επιστρέψει στις προπονήσεις πριν από την προετοιμασία της νέας σεζόν.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι σπουδαίο και παράλληλα μία μεγάλη απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να στηρίξει έμπρακτα τη μητρότητα εάν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Δεν είναι, άλλωστε, λίγα τα παραδείγματα γυναικών που έχουν μείνει εκτός ομάδας εξαιτίας μιάς εγκυμοσύνης.

Santos player Ketlen has wrapped up training with the team as she prepares to welcome baby Lucca.



For the first time in Brazilian women’s football, an athlete continued training with her team through the eighth month of pregnancy.



Throughout this period, Ketlen received full… pic.twitter.com/tKkHvzBKnC — Football Factly (@FootballFactly) October 26, 2025