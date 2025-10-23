Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χάρισε στους θαυμαστές του μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή. Η μητέρα του, Σάντρα, συνάντησε για πρώτη φορά τον Λιονέλ Μέσι στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ Μαϊάμι και η αντίδρασή της ήταν... ανεκτίμητη. Αφού η μητέρα του 50χρονου σταρ φωτογραφήθηκε με τον Αργεντίνο και ο γιος της την ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Μπέκαμ έγραψε απλά: «Όταν η μαμά σου γνωρίζει τον Λέο για πρώτη φορά».

Στις φωτογραφίες, ο Μέσι την χαιρετά εγκάρδια και στη συνέχεια ποζάρει μαζί της χαμογελαστός, ενώ η Σάντρα φαίνεται εμφανώς συγκινημένη. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες likes και σχόλια που έλεγαν πόσο τρυφερή είναι η στιγμή!