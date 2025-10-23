Πανέμορφη διαιτήτρια μίλησε για τον σεξισμό: «Μου ζητούσαν να μην ξεχωρίζω»

Η Μανουέλα Νικολόζι έχει σφυρίξει τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα σε Τσέλσι και Λίβερπουλ. Και όμως, η καριέρα της δεν χτίστηκε μόνο με επιτυχίες αλλά και με εμπόδια που σχετίζονται με την προκατάληψη.

Η 45χρονη Ιταλο-Γαλλίδα διαιτητής αποκάλυψε σε συνέντευξη της στη Quotidiano Sportivo η εμφάνισή της στάθηκε εμπόδιο, κάτι που οι περισσότεροι άνδρες συνάδελφοί της δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσουν: «Μου έλεγαν να περνάω απαρατήρητη γιατί τραβούσα υπερβολικά την προσοχή»

Σε μια χρονιά, μάλιστα, μάλιστα δεν προήχθη από τη Serie C στη Serie B επειδή ήταν «πολύ εμφανίσιμη:«Κοντέψα να τα παρατήσω. Δεν έχει να κάνει με τα λάθη ή τις επιδόσεις σου, αλλά με προκατάληψη».

Η Νικολόζι εγκατέλειψε την Ιταλία στα 20 της, απογοητευμένη από το γεγονός ότι οι γυναίκες διαιτητές δυσκολεύονταν να προχωρήσουν πέρα από τα τοπικά πρωταθλήματα. Η πορεία της είχε και επικίνδυνες στιγμές: θυμάται όταν στη Λάτσιο χρειάστηκε να κλειστεί στα αποδυτήρια για να προστατευτεί, καθώς προπονητές και παράγοντες φώναζαν :«Κάλεσα την αστυνομία για να με συνοδεύσει εκτός γηπέδου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε.

Παρά τα εμπόδια, η Νικολόζι κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν χώρο που εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες. Σε ανάρτησή της πρόσφατα έγραψε: «Νέοι κανόνες, νέοι πρόεδροι, αλλά η ίδια ενέργεια και ο ίδιος ενθουσιασμός. Είμαι περήφανη που είμαι η μοναδική γυναίκα διαιτητής σε αυτό το απίστευτο τουρνουά».

Το 2019 έγινε η πρώτη Ιταλίδα που διεύθυνε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, ενώ πριν λίγους μήνες προστέθηκε στο ρόστερ της Kings League, της διοργάνωσης που δημιούργησε ο Ζεράρ Πικέ.