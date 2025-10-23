Σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων έχει ξεσπάσει στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά το ζήτημα της παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού και τις αδυναμίες των θεσμών να προστατεύσουν πραγματικά τις γυναίκες μέσα αυτόν. Δύο Βραζιλιάνες ποδοσφαιρίστριες της Diosa Izumo, της δεύτερης κατηγορίας της Ιαπωνίας, κατήγγειλαν δημόσια τον προπονητή τους, Γιότζι Σακάι, για σεξουαλική παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά.

Οι αθλήτριες, Λάουρα Σπενατζάτο και Τάις Φερέρ ήταν αυτές που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τις απαράδεκτες συμπεριφορές που υπέστησαν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ο Σακάι περιείχαν αναφορές σε γεννητικά όργανα και ήταν σαφώς υποτιμητικές και χυδαίες, κάτι που έκανε τις παίκτριες να αισθάνονται ταπεινωμένες και εκτεθειμένες. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι ίδιες από την ομάδα το 2024.

Ο ίδιος ο Σακάι αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι φράσεις αυτές ήταν «παρερμηνευμένες» και ότι στην πραγματικότητα επρόκειντο για πορτογαλικές λέξεις-σλανγκ, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να εκφράσει απογοήτευση ή θυμό.

"We didn't come here to be slaves to bullying."

Former Diosa Izumo FC players speak out over alleged sexual harassment by their coach, sparking debate over athlete safety in Japan#Japan #sexualharassment #safesporthttps://t.co/ixcnwdml6O October 23, 2025

Παρότι η Ιαπωνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να μην επιβάλει στο σωματείο πειθαρχική ποινή λόγω «ανεπαρκών αποδείξεων», η Γυναικεία Λίγκα πραγματοποίησε δική της έρευνα και κατέληξε πως ο Σακάι προέβη σε «εξαιρετικά κακόβουλα, απαράδεκτα και προσβλητικά σχόλια». Η απόφαση της Ομοσπονδίας όμως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Τύπο και οργανώσεις για τα δικαιώματα των αθλητριών να μιλούν για συγκάλυψη και έλλειψη σοβαρής εφαρμογής της πολιτικής «safe sport» που ισχύει στην χώρα.

Οι δύο παίκτριες προχώρησαν πλέον σε μήνυση εναντίον του προπονητή και της ομάδας, ζητώντας αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, ενώ ο Σακάι απάντησε με ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι συκοφαντήθηκε. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Ιαπωνία κι έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το πώς οι αθλητικοί οργανισμοί χειρίζονται περιστατικά κακομεταχείρισης απέναντι σε γυναίκες στον αθλητισμό.

