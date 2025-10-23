Ο Αχαρναϊκός αποφάσισε να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα της Α'Εθνικής γυναικών οριστικά λόγω εσωτερικών προβλημάτων που παρέμεναν άλυτα εδώ και καιρό. Η ομάδα του Μενιδίου, που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 5 Οκτωβρίου γνωρίζοντας την ήττα με 0-3 από την Αγία Παρασκευή δε θα συνεχίσει στην 1η κατηγορία, με τις περισσότερες παίκτριες να βρίσκονται ήδη σε άλλες ομάδες.

Η απόφαση της ΕΠΟ ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το τι θα γίνει με τους βαθμούς και τα αποτελέσματα των αγώνων του Αχαρναϊκού. Σύμφωνα με το πειθαρχικό πόρισμα, ο Βόλος θα πάρει το μεταξύ τους παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική με 3-0 άνευ αγώνα. Παράλληλα, τού επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Μετά την αποχώρησή του, οι αγώνες που είχε δώσει έως τώρα ο Αχαρναϊκός παραμένουν καταγεγραμμένοι, ωστόσο τα επόμενα ματς ξεκινώντας από εκείνο που θα έπαιζε με τον Αστέρα Τρίπολης στις 2 Νοεμβρίου δε θα διεξαχθούν. Οι αντίπαλοι στις υπόλοιπες αγωνιστικές θα παίρνουν τη νίκη με 3-0.