Aλίσα Λέμαν: «Η νίκη επί της Γιουβέντους μου έκανε πολύ καλό»

Η σταρ της Κόμο αποκάλυψε σε συνέντευξη της γιατί βρήκε το “τέλειο μέρος” για την καριέρα της. Η Αλίσα Λέμαν μίλησε για την «απίστευτη» νίκη της ομάδας της επί της πρώην ομάδας της, Γιουβέντους (1-0), και αποκάλυψε πόσο πολύ τη βοήθησε αυτή η εμπειρία ψυχολογικά και αγωνιστικά.

Η διεθνής Ελβετίδα επιθετικός μετακόμισε στην Κόμο το καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο, και μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Serie A Femminile συνάντησε την παλιά της ομάδα, τη Γιουβέντους, την οποία νίκησε 1-0 .

«Η νίκη απέναντι στη Γιουβέντους ήταν απίστευτη και μου έκανε πολύ καλό. Είχα μια καλή χρονιά εκεί και δεν θα πω ποτέ κάτι κακό. Τώρα όμως είμαι βασική, παίζω και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η Κόμο έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο γυναικών και νιώθω πως βρίσκομαι στο σωστό μέρος», ανέφερερε αρχικά.

Ακόμη η 26χρονη δήλωσε ενθουσιασμένη με τη ζωή της στη λίμνη Κόμο: «Είναι το πιο όμορφο μέρος που έχω ζήσει ποτέ. Ζω δίπλα στη λίμνη, είναι μαγευτικά. Ακόμη και όταν συναντώ διάσημους στα εστιατόρια, όλοι σέβονται ο ένας τον άλλον. Είναι υπέροχα εδώ.»

Γιατί άφησε τη Γιουβέντους;

Παρότι κατέκτησε τον τίτλο με τη «Γιούβε», η Λέμαν δεν είχε πολλές ευκαιρίες συμμετοχής. Η μεταγραφή στην Κόμο της δίνει την ευκαιρία να ξαναγίνει βασική και να εξελιχθεί: «Ήρθα εδώ για να παίξω, να δουλέψω σκληρά και να κερδίσω τη θέση μου. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Η Ιταλία έχει τεράστιες δυνατότητες στο ποδόσφαιρο γυναικών και είμαι ενθουσιασμένη που είμαι μέρος αυτής της ανάπτυξης.»

Τέλος η Λέμαν αναφέρθηκε και στην παρουσία της Ελβετίας στο Euro 2025, όπου η ομάδα της έφτασε στα προημιτελικά: «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, αλλά φυσικά δεν ήμουν χαρούμενη που ήμουν στον πάγκο. Όμως το ποδόσφαιρο είναι και ομαδικό άθλημα, και καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν υπέροχο δεσμό μεταξύ μας.»