Το παράδοξο με τη Μάγια Λε Τισιέ και την Εθνική Αγγλίας

Γιατί η Σαρίνα Βίγκμαν δέχεται πυρά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ίαν Ράιτ και τους φίλους της Αγγλίας; Η Μάγια Λε Τισιέ είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο “καυτά” ονόματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο γυναικών και όχι μόνο για όσα κάνει στο γήπεδο. Η αρχηγός των Red Devils έχει μετατραπεί σε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους φιλάθλους, τα ΜΜΕ και την ομοσπονδιακή προπονήτρια Σαρίνα Βίγκμαν.

Ο λόγος; Η Ολλανδή τεχνικός εξακολουθεί να βλέπει τη Λε Τισιέ ως… δεξί μπακ, ενώ σχεδόν όλος ο υπόλοιπος ποδοσφαιρικός κόσμος τη θεωρεί μία από τις κορυφαίες στόπερ της χώρας.

Ένα δίλημμα που «καίει»

Η Λε Τισιέ έχει ξεκινήσει 103 από τα 104 παιχνίδια της Γιουνάιτεντ ως κεντρική αμυντικός, οδηγώντας την ομάδα σε οκτώ clean sheets σε δώδεκα αγώνες φέτος, με στατιστικά που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι. Κι όμως, στην Εθνική Αγγλίας παραμένει αναπληρωματική, με τη Βίγκμαν να δηλώνει ξανά πρόσφατα πως «την υπολογίζει κυρίως ως δεξί μπακ».

Η αντίδραση ήταν άμεση. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “ανέβασε” στο X ανάρτηση που θύμιζε σε όλους πού πραγματικά αγωνίζεται η αρχηγός της, ενώ ο Ίαν Ράιτ, θρύλος της Άρσεναλ και σχολιαστής του BBC, δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει αυτή την επιμονή: «Είναι η πιο σταθερή Άγγλίδα στόπερ στη WSL»

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Η Αγγλία αυτή τη στιγμή έχει κενά στο κέντρο της άμυνας: η Λία Γουίλιαμσον είναι τραυματίας, η Μίλι Μπράιτ αποσύρθηκε από την εθνική, και η νεαρή Κέιτι Ριντ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Με άλλα λόγια, το πεδίο είναι ανοιχτό για τη Λε Τισιέ.

Κι όμως, όλα δείχνουν πως η Βίγκμαν σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει ξανά στα δεξιά, καλύπτοντας το κενό πίσω από τη Λούσι Μπρονζ, έναν ρόλο που η Λε Τισιέ μπορεί να υπηρετήσει, αλλά σίγουρα δεν την αναδεικνύει.