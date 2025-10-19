Απίστευτος φέτος ο ΠΑΟΚ, που σκόρπισε με 12 γκολ τις Νέες Ατρομήτου στη Θεσσαλονίκη (12-0)! Ο Δικέφαλος του Βορρά υπερκέρασε την ΑΕΚ στη βαθμολογία και ολοκλήρωσε την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής γυναικών χωρίς να έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ ακόμα!

Το πρώτο ημίχρονο έληξε με τις γηπεδούχους να προηγούνται 6-0, ενώ στο δεύτερο μέρος συνέχισαν να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο.Τέσσερα γκολ πέτυχε η Μήτκου, δύο είχαν οι Αντρεέφσκα και η Γκατσανίτσα, ενώ από ένα τέρμα σημείωσαν οι Γουέχε, Μπουρονίκου και Μοσχονά. Οι Νέες Ατρομήτου είχαν κι ένα αυτογκόλ στο 77'.

Άνετη νίκη και για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετώπισε εκτός έδρας τα Τρίκαλα. Οι Πράσινες νίκησαν 4-0, με την Πούλιου να κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό ύστερα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και την Μπριάνα να διπλασιάζει τα τέρματα του ΠΑΟ στο 11', κάνοντας το 0-2. Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο σκορ «χτυπώντας» δις στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, με την Μπράντις να κάνει το 0-3 στο 90+2' και την Σιαφαρίκα να διαμορφώνει το τελικό 0-4 στο 90+3'.

Με «τεσσάρα» ολοκλήρωσε την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ο Αστέρας Τρίπολης. Η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε 4-2 του Βόλου στην έδρα της. Η Μιχαήλ άνοιξε το σκορ στο 4', με την Πίτσιου να βρίσκει δίχτυα δέκα λεπτά ύστερα (14') με πλασέ για το 2-0. Η Σπυριδωνίδου έβαλε το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ στο 58' όμως ο Βόλος μείωσε στο 86' με την Κέρκου να κάνει το 3-1.Το 4-1 διαμόρφωσε η Μιχαήλ που διπλασίασε τα γκολ της στο 82' και στο 89΄η Γαρυφαλλίδου σκόραρε για το τελικό 4-2.

Κηφισιά και Οδυσσέας Μοσχάτου έμειναν στο 1-1, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων μάλιστα να βρίσκει δίχτυα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό.

Το Σάββατο (19/10), η ΑΕΚ είχε ένα άνετο πέρασμα από την έδρα της ΡΕΑ, με τις παίκτριες του Νίκου Κωτσοβού να παίρνουν τη νίκη με 3-1 και να συνεχίζουν το απόλυτο στη διοργάνωση. Η προγραμματισμένη αναμέτρηση ανάμεσα σε ΟΦΗ και Αχαρναϊκό δεν διεξήχθη λόγω της πρόσφατης απόσυρσης του συλλόγου των Λιοσίων από το πρωτάθλημα.

