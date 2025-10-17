Τεράστιο boost στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας με την είσοδο της Apple σε WSL και Women’s Championship

Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία πρόκειται να πει σε μια νέα εποχή, καθώς η Apple ενώνει τις δυνάμεις της με τη WSL και τη Women’s Championship. Η εταιρεία θέλει να στηρίξει την ανάπτυξη του αθλήματος, προσφέροντας εργαλεία και πρόσβαση σε τεχνολογικές υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο μόνο των κορυφαίων ανδρικών συλλόγων.

Μέχρι σήμερα, πολλές ομάδες στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία είχαν περιορισμένα μέσα λόγω κόστους. Η ανισότητα αυτή δημιούργησε διαφορές τόσο στην προετοιμασία όσο και στην ανάλυση των αγώνων μετέπειτα. Με την είσοδο της Apple, όμως, η κατάσταση αλλάζει ριζικά. Όλες οι ομάδες θα έχουν πρόσβαση στα ίδια σύγχρονα προϊόντα, από iPads και MacBooks μέχρι Apple Watches που θα βοηθήσουν στην ανάλυση της απόδοσης, στη διαχείριση της φυσικής κατάστασης των παικτριών και στη λήψη αποφάσεων μέσα στα ματς.

Παράλληλα, οι διαιτητές και τα στελέχη της λίγκας θα εξοπλιστούν επίσης με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας της Apple.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής εσόδων της WSL, Ζάρα Αλ Κούντσι, η συνεργασία βασίζεται σε μια κοινή φιλοσοφία για τον «ουσιαστικό μετασχηματισμό» του ποδοσφαίρου γυναικών.