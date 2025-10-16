GWomen
Women's Champions League: Ιστορική νίκη για την Λέουβεν της Παπαθεοδώρου

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Λέουβεν της Παπαθεοδώρου επικράτησε της Τβέντε με 2-1 στο Den Dreef, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στην Women’s Champions League.

Η ΟΗ Λέουβεν έγραψε ιστορία, παίρνοντας την πρώτη της νίκη στο Women’s Champions League με 2-1 επί της Τβέντε στο γήπεδο Den Dreef.

Η Τβέντε προηγήθηκε στο 39ο λεπτό με ένα όμορφο γκολ της Τζέιμι Ράβενσμπεργκεν, μετά από ωραία συνεργασία με την Αλίκε Τάιν . Η Λέουβεν δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε στο 82ο λεπτό, με ψύχραιμο πέναλτι της Λίντε Βέφκιντ, που έστειλε τη μπάλα στην κάτω αριστερή γωνία της εστίας.

Η ανατροπή ήρθε στο 90+6’, με ένα εντυπωσιακό γκολ της Σάρα Πουσστάι, η οποία έτρεξε από τη μεσαία γραμμή, συνεργάστηκε με τη Φλο Χέρμανς και έστειλε τη μπάλα στην επάνω δεξιά γωνία, χαρίζοντας στην ομάδα το πολύτιμο τρίποντο.

Η Ιωάννα Παπαθεοδώρου μπήκε στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό, αντικαθιστώντας τη Βιράγκ Νάγκι, και βοήθησε ενεργά την ομάδα στην επίθεση, κινούμενη σωστά και συμμετέχοντας στη δημιουργία ευκαιριών.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Τσέλσι- Πάρις: 4-0

Ρόμα - Μπαρτσελόνα: 0-4

