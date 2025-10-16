Καλά νέα για την Άρσεναλ και την εθνική Αγγλίας! Η Ρενέ Σλέγκερς αποκάλυψε πως η Λία Γουίλιαμσον «προοδεύει πολύ καλά» στην αποθεραπεία της και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει στη δράση πριν τα Χριστούγεννα.

Η αρχηγός των Lionesses τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του Women's Euro 2025 στην Ελβετία μια διοργάνωση που, παρ’ όλα αυτά, κατέκτησε οδηγώντας την Αγγλία σε δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο. Παρότι ολοκλήρωσε το τουρνουά με αυταπάρνηση, χρειάστηκε μια μικρή επέμβασητον Αύγουστο, η οποία την κράτησε εκτός δράσης για τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν.

Η Γουίλιαμσον πάτησε ξανά χορτάρι για την πρώτη της προπόνηση μετά το χειρουργείο την Τετάρτη (15/10).

«Έκανε την πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο χθες και πήγε πολύ καλά. Δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζουμε να την έχουμε ξανά πριν τα Χριστούγεννα. Αν όλα πάνε όπως πρέπει, θα είναι μια μεγάλη ώθηση για όλους», δήλωσε η Σλέγκερς.

Η απουσία της αρχηγού ήταν αισθητή, καθώς η Άρσεναλ ξεκίνησε τη σεζόν με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες και το πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή των γιορτών δεν είναι εύκολο: Τσέλσι (8 Νοεμβρίου), Τότεναμ (16 Νοεμβρίου) και τα «βαριά» ματς του Champions League με Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά τα προβλήματα, μέσα από την απουσία της Γουίλιαμσον αναδείχθηκε ένα νέο αστέρι: η 19χρονη Κέιτι Ριντ. Η νεαρή αμυντικός όχι μόνο έχει γεμίσει το κενό της αρχηγού, αλλά και κέρδισε την πρώτη της κλήση στην εθνική Αγγλίας!