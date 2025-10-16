Αντιδράσεις για τον Φλορεντίνο Πέρεθ και τη Ρεάλ: Φέρεται να μπλόκαρε τη διεξαγωγή του Super Cup Γυναικών στο Μαϊάμι

Οι ομάδες τoυ ισπανικού πρωταθλήματος γυναικών εμφανίζονται έντονα απογοητευμένες με τη στάση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φέρεται να μπλόκαρε τη μεταφορά του Super Cup Γυναικών εκτός Ισπανίας. Η πρόταση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να διεξαχθεί η διοργάνωση στο Μαϊάμι είχε παρουσιαστεί ως μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάδειξη του ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο προβολής.

Σύμφωνα με το Mundo Deportivo, η ιδέα είχε τεθεί στο τραπέζι ήδη από τον Ιούλιο, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, να ενημερώνει τις τέσσερις ομάδες που θα συμμετείχαν (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Αθλέτικ Μπιλμπάο). Το σχέδιο προέβλεπε κάθε σύλλογος να εξασφαλίσει περίπου 150.000 ευρώ για αυτόν τον σκοπό, ποσό σημαντικό για ένα τουρνουά που μέχρι σήμερα δεν αποφέρει ουσιαστικά κέρδη.

Ωστόσο, στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου, η Ρεάλ απέρριψε την πρόταση αυτή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες, αλλά και από σχεδόν ολόκληρη τη λίγκα. Πολλοί κάνουν λόγο για μια στάση που στερεί άμεσα τα έσοδα της ομάδας γυναικών και υπονομεύει την ανάπτυξη του πρωταθλήματος γενικότερα.

😤 Cabreo de los todos los clubes de fútbol femenino con el Real Madrid



🤷‍♂️ El club blanco se ha negado a que la Supercopa femenina de la RFEF se juegue en Miamihttps://t.co/IKxaTRszmu October 15, 2025

Αρκετοί επικριτές της απόφασης του Φλορεντίνο Πέρεθ μιλούν για... διπλά στάνταρ, υπενθυμίζοντας πως η ίδια Ρεάλ δεν είχε κανένα πρόβλημα όταν το ανδρικό Super Cup μεταφέρθηκε στη Σαουδική Αραβία. Δεν έλειψαν μάλιστα και οι φήμες ότι ο φόβος μιας βαριάς ήττας από την Μπαρτσελόνα του Πέρε Ρομέου μπορεί να έπαιξε ρόλο στην άρνηση της Βασίλισσας.

Με το σενάριο του Μαϊάμι να ναυαγεί, η ομοσπονδία στρέφεται πλέον σε λύσεις εντός συνόρων, αναζητώντας χορηγούς και την απαραίτητη στήριξη για να διασφαλίσει οικονομικά οφέλη για τις τέσσερις ομάδες.