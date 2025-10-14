Τους τελευταίους μήνες, η υπόθεση των Νέων Ατρομήτου φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Οικονομικές εκκρεμότητες, καταγγελίες για πλαστογραφίες σε συμβόλαια και αυταρχικές συμπεριφορές προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των αθλητριών, που αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Δύο εξ αυτών, η Δανάη Ψυρρή και η Βαρβάρα-Αρίστη Αποστόλου, απευθύνθηκαν στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών (ΕΙΠ) ζητώντας να λυθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν τα συμβόλαιά τους. Υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες για πλαστογραφία υπογραφών, καθώς φαίνονταν να είναι δεσμευμένες με μακρόπνοα συμβόλαια χωρίς τη συγκατάθεσή τους!

Η υπόθεση οδηγήθηκε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όμως δεν εκδικάστηκε επί της ουσίας, καθώς κρίθηκε παραγεγραμμένη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή «έπαυσε οριστικά την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του σωματείου για το πειθαρχικό αδίκημα του άρθρου 21 παρ. 1 ΠΚ/ΕΠΟ, λόγω παραγραφής», επομένως, η παρέμβαση των δύο ποδοσφαιριστριών δεν έγινε αποδεκτή για τυπικούς λόγους.

Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι όσα κατήγγειλαν δεν είχαν έρεισμα ούτε ότι δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα, σε σχόλια που είχε κάνει στο Facebook, η ίδια η Στέλλα Μουζάκη είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει ως παραβάτριες τις ίδιες τις παίκτριες της, αναφέροντας: «Οι ίδιες αθλήτριες που μιλούν για ''παρατυπίες'' εμφανίζονται σε προπονήσεις και φιλικά άλλων ομάδων, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως άδεια από το σωματείο τους. Αυτό αποτελεί πραγματική παραβίαση κανονισμών και δείχνει με σαφήνεια ποιος σέβεται το ποδόσφαιρο και ποιος το υπονομεύει».

Παρά τη νομική αυτή εξέλιξη, η ουσία της υπόθεσης δεν χάθηκε. Οι ίδιες οι παίκτριες επανήλθαν στην ΕΙΠ, ζητώντας απλώς το αυτονόητο: Να αποδεσμευτούν από τις Νέες Ατρομήτου ώστε να συνεχίσουν κανονικά την καριέρα τους, σε ομάδα της επιλογής τους. Η Επιτροπή τελικά τις δικαίωσε απέναντι στη διοίκηση του σωματείου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να φύγουν και να αφήσουν πίσω μία κατάσταση που τις ταλαιπώρησε τόσο επαγγελματικά όσο και ψυχολογικά για ένα μεγάλο διάστημα.

Το χρονικό

Ωστόσο, η υπόθεση των δύο αυτών παικτριών δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό στην συγκεκριμένη ομάδα, καθώς υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες, των οποίων η πλειονότητα αφορά τη μη καταβολή μισθών, την ώρα μάλιστα που οι περισσότερες (αν όχι όλες) ήταν αναγκασμένες να κάνουν τουλάχιστον άλλη μία δουλειά για τα προς το ζην.

Η ποδοσφαιρίστρια Σοφία Πελεκούδα είχε προσφύγει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ ζητώντας 2.750 ευρώ για δεδουλευμένα της, έξοδα διαμονής και ασφάλισης. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση της Σέρβας διεθνούς, Ιβάνα Τρμπόγεβιτς, στην οποία οφείλονται 4.300 ευρώ ενώ δεν καλύφθηκαν καν τα έξοδα επιστροφής της στο Βελιγράδι, γεγονός που την ανάγκασε να κινηθεί νομικά μέσω FIFA. Όλα αυτά, την ώρα που η ομάδα είχε λάβει κρατική ενίσχυση ύψους 55.335 ευρώ, την οποία είχε εξαγγείλει ο Γιάννης Βρούτσης για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων.

Σε αυτό το κομμάτι, η παρέμβαση του ΠΣΑΠΠ υπήρξε καθοριστική. Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος κατήγγειλε κάθε μορφή παραπληροφόρησης και προσβολής της αξιοπρέπειας των μελών του, τονίζοντας πως έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη FIFA προκειμένου να δικαιωθούν οι ποδοσφαιρίστριες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση σε κάθε περίπτωση αποδεικνύει ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι αθλήτριες να μένουν εκτεθειμένες σε καταχρηστικές πρακτικές. Η οικονομική εκμετάλλευσή τους είναι μόνο μία πτυχή του προβλήματος, με τις περισσότερες να φοβούνται ακόμα και να καταγγείλουν τις αυταρχικές συμπεριφορές που υφίστανται επειδή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική στήριξη από πλευράς ΕΠΟ.

Οι αποφάσεις τείνουν να λαμβάνονται υπέρ των σωματείων, με τις παίκτριες να μένουν μετέωρες, κακοπληρωμένες ή απλήρωτες και τους ιθύνοντες να πανηγυρίζουν για την «άνθιση» του ποδοσφαίρου γυναικών στην χώρα μας.