«Παγωμάρα» στην Αγγλία: Παίκτρια της Μπράιτον τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μεταφέρθηκε εκτός με νάρθηκα και οξυγόνο

Η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπράιτον στο «Έμιρεϊτς» για την 6η αγωνιστική της Women's Super League στιγματίστηκε από μία ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο συγκεκριμένα, η αμυντικός των Γλάρων, Μάιλις Μπομέ, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, το ματς οδηγήθηκε στη διακοπή για περίπου δέκα λεπτά, προτού η Γαλλίδα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπομέ βρισκόταν σε θέση άμυνας και στην προσπάθειά της να «κόψει» σέντρα από τα αριστερά, δέχθηκε με δύναμη την μπάλα στο πρόσωπο. Η παίκτρια σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο «παγώνοντας» ποδοσφαιρίστριες και οπαδούς, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να σπεύδει στο πλευρό της άμεσα.

Get well soon, Maelys Mpome ❤️



The Brighton player left the pitch with an oxygen mask and a head brace as she was stretchered off. pic.twitter.com/ohpLYx7Xr3 — Sky Sports WSL (@SkySportsWSL) October 12, 2025

Μετά από περίπου δέκα λεπτά ιατρικής φροντίδας, χρειάστηκε να της τοποθετηθεί νάρθηκας στον αυχένα και της χορηγήθηκε οξυγόνο κατά την μεταφορά εκτός αγωνιστικού χώρου, με τους φιλάθλους να χειροκροτούν καθώς αποχωρούσε με το φορείο. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 χάρη στο αυτογκόλ της Ολισλάγκερς στο 15ο λεπτό.