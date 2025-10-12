Ο ΠΑΟΚ δήλωσε ξανά «παρών» κι απέδειξε σε ακόμα μία αγωνιστική ότι φέτος είναι εδώ για να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε άνετα με 4-0 απέναντι στα Τρίκαλα, κι έφτασε την ΑΕΚ που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το σκορ άνοιξε η Γκατσανίτσα μόλις στο 2ο λεπτό, με την ίδια να διπλασιάζει τα γκολ της στο 34'. Τη σκυτάλη πήρε η Σταυροπούλου στο 39', ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε η Γουίχι λίγο πριν την ανάπαυλα (43').

Ο Αστέρας Τρίπολης συνέχισε τις καλές εμφανίσεις σημειώνοντας την τρίτη σερί νίκη του, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή. Η ομάδα της Αρκαδίας νίκησε 2-1, με τη Μιχαήλ να ανοίγει το σκορ για λογαριασμό τους στο 68'. Η Κρούπα έφερε το ματς στα ίσα στο 73' ύστερα από πέναλτι που κέρδισε η Αγία Παρασκευή, η Σπυριδωνίδου όμως είπε την τελευταία λέξη για τον Αστέρα, κάνοντας το τελικό 1-2 με... buzzer beater στο 90+7'.

Με «τριάρα» ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική και η Κηφισιά, που δεν άφησε κανένα περιθώριο στις Νέες Ατρομήτου. Οι ομάδα των Βορείων Προαστίων επέβαλε τον ρυθμό της και νίκησε 0-3 εκτός έδρας, «σκαρφαλώνοντας» στην 7η θέση της κατάταξης. Δεύτερη σερί νίκη και για τον Οδυσσέα Μοσχάτου, που υποδέχθηκε τη ΡΕΑ και πήρε αποτέλεσμα με το σκορ να διαμορφώνεται σε 3-1.

Εξίσου καλή εμφάνιση και για τον Παναθηναϊκό, που δε δυσκολεύτηκε κόντρα στον Βόλο 2004 και πήρε τη νίκη με 3-1 στην έδρα του. Να θυμίσουμε ότι λόγω της αποχώρησης του Αχαρναϊκού από το πρωτάθλημα, η αναμέτρηση που είχε προγραμματιστεί με τον Βόλο δε διεξήχθη.

Το Σάββατο (11/10), η ΑΕΚ πήρε το ματς απέναντι στον ΟΦΗ με 2-1 και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η βαθμολογία (4η αγων.)

1. ΑΕΚ 12

2. ΠΑΟΚ 12

3. ΡΕΑ 9

4. Αστέρας Τρίπολης 9

5. ΟΦΗ 7

6. Παναθηναϊκός 7

7. Κηφισιά 6

8. Οδυσσέας Μοσχάτου 6

9. Αγία Παρασκευή 4

10. Βόλος 3

11. Βόλος 2003 0

12. Τρίκαλα 0

13. Νέες Ατρομήτου 0

14. Αχαρναϊκός 0

Επόμενη αγωνιστική

18/10

ΡΕΑ - ΑΕΚ

19/10

Τρίκαλα - Παναθηναϊκός

Κηφισιά - Οδυσσέας Μοσχάτου

ΠΑΟΚ - Νέες Ατρομήτου

Βόλος 2004 - Αγία Παρασκευή

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος