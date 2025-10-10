Η Λέιλα Περέιρα συνεχίζει να γράφει ιστορία και να εξελίσσεται σε μεγάλο πρότυπο για γυναίκες, αλλά και άνδρες. Η πρόεδρος της Παλμέιρας διορίστηκε από τη FIFA στην Επιτροπή Συμφερόντων Ανδρικού Ποδοσφαίρου, μια θέση που θα κρατήσει από το 2025 μέχρι το 2029. Ο ρόλος της θα είναι συμβουλευτικός, συμμετέχοντας σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει δημιουργηθεί για να ενώνει τους συλλόγους, τους παίκτες, τις λίγκες και τις ομοσπονδίες διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις της FIFA αντανακλούν τις ανάγκες όλων. Η πρόεδρος της Παλμέιρας θα συμμετέχει σε συναντήσεις όπου θα συζητιούνται ζητήματα όπως οι διοργανώσεις, οι κανονισμοί και οι αλλαγές στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι, καταθέτοντας τη δική της οπτική μέσα από την πολυετή εμπειρία της στον χώρο.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη είδηση ακόμα πιο ξεχωριστή είναι ότι η Περέιρα θα είναι η μόνη γυναίκα εκπρόσωπος από τη Βραζιλία σε αυτή την επιτροπή. Σε έναν χώρο που εδώ και δεκαετίες παραμένει ανδροκρατούμενος, η παρουσία της έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και δεν είναι απλώς μια τιμητική θέση, αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα για τη γυναικεία παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου.