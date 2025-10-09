Νέα εποχή για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία: Κατοχυρώθηκε ο κατώτατος μισθός στη WSL

Η Women’s Super League εφαρμόζει για πρώτη φορά κατώτατους μισθούς για τις επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες, με τις βασικές αποδοχές για παίκτριες άνω των 23 ετών στην πρώτη κατηγορία να ορίζονται στις 46.000 ευρώ ετησίως (περίπου £40.000).

Ο νέος οικονομικός κανονισμός διαφοροποιείται ανά ηλικιακή κατηγορία και ανάλογα με το αν η ομάδα αγωνίζεται στη WSL1 ή τη WSL2. Ωστόσο, διασφαλίζεται πως όλες οι παίκτριες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα αμείβονται τουλάχιστον πάνω από τον κατώτατο μισθό, κάτι που τις καθιστά πλήρως επαγγελματίες για πρώτη φορά.

Την περασμένη σεζόν, αρκετές ομάδες του Championship πλήρωναν κάτω από τον κατώτατο μισθό, με αποτέλεσμα πολλές παίκτριες να χρειάζεται να εργάζονται σε δεύτερες ή και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Υψηλότερος κατώτατος μισθός από τις ΗΠΑ

Ο νέος κατώτατος μισθός στην Αγγλία ξεπερνά και εκείνον του πρωταθλήματος των ΗΠΑ (NWSL), όπου για το 2025 είναι περίπου 42.000 ευρώ (48.500 δολάρια). Η NWSL έχει δεσμευτεί να αυξήσει το κατώτατο όριο στα περίπου 72.000 ευρώ (82.500 δολάρια) μέχρι το 2030, όμως η WSL ήδη το ξεπερνά, ενισχύοντας τη θέση της ως κορυφαίου γυναικείου πρωταθλήματος παγκοσμίως.

Μεταγραφές-ρεκόρ και μάχη με τις ΗΠΑ για ταλέντα

Η ανταγωνιστικότητα της WSL αποτυπώνεται και στις μεταγραφές:

Η Τσέλσι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ τον Φεβρουάριο υπογράφοντας την Αμερικανίδα αμυντικό Ναόμι Γκίρμα για περίπου 1,05 εκατ. ευρώ (£900.000).

Τον Σεπτέμβριο, απέκτησε και την Άλισα Τόμσον από την Angel City για περίπου 1,28 εκατ. ευρώ (£1,1 εκατ.).

Η Άρσεναλ δαπάνησε περίπου 1,17 εκατ. ευρώ (£1 εκατ.) για την Καναδή Ολίβια Σμιθ τον Ιούλιο.

Τέλος, οι London City Lionesses έσπασαν κάθε ρεκόρ με την απόκτηση της Γκρέις Γκεϊορό από την Παρί Σεν Ζερμέν για περίπου 1,63 εκατ. ευρώ (£1,4 εκατ.).

Σε αντίθεση με το αμερικανικό μοντέλο που εφαρμόζει salary cap, η WSL προχώρησε σε νέο σύστημα οικονομικών ελέγχων. Από φέτος, οι ομάδες επιτρέπεται να ξοδεύουν έως και το 80% των εσόδων της γυναικείας ομάδας, συν ένα ανώτατο όριο χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες. Παλαιότερα, το όριο ήταν στο 40% των συνολικών εσόδων του ανδρικού και γυναικείου τμήματος μαζί.