Οι παίκτριες της Ρέιντζερς ενώνουν τις φωνές τους για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η ομάδα γυναικών της Ρέιντζερς έστειλε ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα μέσα από τη συμμετοχή της σε δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, δείχνοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί και οφείλει να γίνεται φορέας ευαισθητοποίησης για ανάλογα θέματα. Σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού στις νέες γυναίκες, οι παίκτριες της Ρέιντζερς άνοιξαν τη συζήτηση σχετικά με ένα θέμα που τις αφορά όλες.

Η αμυντικός της ομάδας, Κάθι Χιλ, μίλησε μάλιστα ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με τη συγκεκριμένη ασθένεια, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα της διαγνώστηκε σε προχωρημένο στάδιο κι έδωσε μάχη με τη νόσο επί δυόμισι χρόνια.

«Η εκστρατεία αυτή μάς υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τακτικά εξετάσεις. Όσο πιο νωρίς διαγνωστεί κάτι, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία», τόνισε η Σκωτσέζα μπακ.

🩷 @CoppaFeelPeople – the UK’s leading breast cancer awareness charity for young people, were recently welcomed to the Rangers Training Centre.



Defender Kathy Hill, spoke on the campaign and its importance of continuing to raise awareness to her and shared her personal story. October 7, 2025

Η Χιλ υπογράμμισε επίσης πως τέτοιες δράσεις βοηθούν να σπάσουν τα ταμπού γύρω από τη συζήτηση για τον καρκίνο του μαστού. «Δε μιλάμε συχνά μεταξύ μας για αυτά τα θέματα. Αυτές οι καμπάνιες κάνουν τη συζήτηση πιο φυσιολογική και μας ενθαρρύνουν να προσέχουμε το σώμα μας», είπε χαρακτηριστικά στο βίντεο που μοιράστηκε με τον κόσμο η ομάδα.

Επιπλέον, στο πρόσφατο παιχνίδι της Ρέιντζερς απέναντι στη Σεντ Τζόνστον, οι παίκτριες φόρεσαν ροζ κορδέλες και περικάρπια, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας σε όσες γυναίκες νοσούν μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία. «Για μένα σημαίνει πολλά να βλέπω τις συμπαίκτριές μου να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι ένας τρόπος να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου και να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες να φροντίζουν την υγεία τους», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρωταγωνίστρια της καμπάνιας, Κάθι Χιλ.

