Η Άρσεναλ δεν έχει κερδίσει σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια και χάνει έδαφος στη βαθμολογία, πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Η ομάδα που πέρσι ενθουσίασε στο Women's Champions League φαίνεται να έχει χάσει προσωρινά τη φόρμα της.

Η ήττα 2-1 από τη Λιόν δεν είναι ανησυχητική από μόνη της υπάρχει ακόμα χρόνος για αναστροφή και πρόκριση στην επόμενη φάση. Ωστόσο, ενισχύει την αίσθηση ότι η Άρσεναλ αντιμετωπίζει μια κρίση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η Ρενέ Σλέγκερς έχει πιέση. Ακόμη και η στράικερ των Gunners, Αλεσία Ρούσο, παραδέχεται ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει, αλλά τονίζει τα θετικά: «Ξέρουμε ότι η σεζόν είναι μακριά και γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε υπερβολικά ψηλά ούτε υπερβολικά χαμηλά».

Τι δεν πάει καλά

Τα ατομικά λάθη στοιχίζουν στην Άρσεναλ. Η ήττα από τη Λιόν ήρθε με δύο «δώρο-γκολ» από την Άρσεναλ, ένα κακό διώξιμο της τερματοφύλακα και μια λάθος πάσα που τιμωρήθηκαν αμέσως. Το ίδιο σενάριο γράφτηκε και στο 3-2 με τη Μάντσεστερ Σίτι, δείχνοντας πως τα ατομικά λάθη κοστίζουν ακριβά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η απουσία της Λία Γουίλιαμσον αφήνει τεράστιο κενό στην άμυνα.

Παρόλα αυτά, το τούνελ έχει φως. Τα λάθη είναι μεμονωμένα και μπορούν να διορθωθούν. Η αρχηγός Κιμ Λιτλ θυμίζει ότι «δεν γίνεται να είσαι τέλειος πάντα», ενώ η εμπειρία της περσινής πορείας δείχνει πως αυτή η ομάδα ξέρει να επιστρέφει.

Τώρα όλα παίζονται στο επόμενο βήμ, με την αναμέτρηση με τη Μπράιτον(12/10) θα δείξει αν το «μπλοκάρισμα» είναι απλώς μια παρένθεση ή αν η Άρσεναλ μπαίνει σε πιο δύσκολα μονοπάτια.