Η Ιωάννα Παπαθεοδώρου έζησε χθες μια ιστορική βραδιά, καθώς η ομάδα της, η OH Λέουβεν, κατέγραψε το πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Women’s Champions League και κατάφερε να αποσπάσει έναν σπουδαίο βαθμό εκτός έδρας απέναντι στην Παρίς FC, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 2-2.

Η Παπαθεοδώρου ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα και από νωρίς προσπάθησε να γίνει απειλητική. Στο 16ο λεπτό είχε την πρώτη της τελική προσπάθεια, με ένα χαμηλό σουτ που απέκρουσε η Μαρκές. Στο 28’ δοκίμασε ξανά χωρίς επιτυχία, ενώ στο 54’ βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, εκτελώντας με δύναμη αλλά και πάλι η γκολκίπερ της Παρί αντέδρασε σωστά. Η πιο σημαντική στιγμή της ήρθε στο 65ο λεπτό, όταν έπιασε κεφαλιά έπειτα από σέντρα της Κουϊπέερς, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, η παρουσία της OH Λέουβεν, βοήθησε τη να πιέσει την αντίπαλη άμυνα και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ανατροπής. Η ελληνίδα επιθετικός πέρασε εκτός αγώνα στο 84ο λεπτό, δίνοντας τη θέση της στην Ισαμπέλα Ντέκερ, αφού είχε ήδη καταθέσει μπόλικη ενέργεια στο γήπεδο.

Στο μεταξύ, η αναμέτρηση είχε έντονες διακυμάνσεις. Η Παρί FC προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με γκολ των Κορμπόζ (3’) και Ματέο (23’), δείχνοντας πως θα ελέγξει τον ρυθμό. Ωστόσο, η OH Λέουβεν γύρισε το ματς στο δεύτερο μέρος, πρώτα με την Έβεραερτς στο 47’ και στη συνέχεια με την υπέροχη εκτέλεση της Πουστσάι στο 62’, φτάνοντας στο 2-2.

