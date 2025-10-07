Το Women’s Champions League επιστρέφει αυτή την εβδομάδα –αλλά όχι όπως το ξέραμε. Φέτος σηματοδοτείται η έναρξη της league phase. Οι Gunners θα βρεθούν μαζί με την πρωταθλήτρια της Women’s Super League Τσέλσι, αλλά και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση μετά την πρόκριση από τα προκριματικά.

Από το ταξίδι της Τσέλσι στη Βαρκελώνη μέχρι την επιστροφή της τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν Μαίρη Έρπς στο Μάντσεστερ, υπάρχουν πολλά να περιμένουμε. Μάλιστα υπάρχει και Ελληνική παρουσία, καθώς η ομάδα της Ιωάννας Παπαθεοδώρου, για πρώτη φορά στην ιστορία της αγωνίζεται στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Women’s Champions League κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7 Οκτωβρίου με δυνατές αναμετρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη στο Τορίνο, όπου η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα (19:45). Στις 22:00 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο Λονδίνο η Άρσεναλ έχει ραντεβού με τη Λιόν. Ακόμη, η ομάδα της Ιωάννας Παπαθεοδώρου ταξιδεύει στο Παρίσι για να αναμετρηθεί με την Πάρις.

Πώς λειτουργεί η league phase;

Το Women’s Champions League ακολουθεί πλέον το παράδειγμα της ανδρικής διοργάνωσης και αφήνει πίσω τη μορφή των ομίλων.

Η βασική ιδέα είναι ίδια, αλλά με διαφορές:

18 ομάδες αντί για 36,

6 παιχνίδια αντί για 8 ,

Δεν υπάρχει «φάση των 16».

Οι 4 πρώτες ομάδες περνούν απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες από την 5η έως τη 12η θέση θα παίξουν μπαράζ δύο αγώνων για την πρόκριση, ενώ όσες τερματίσουν από την 13η έως την 18η θέση αποκλείονται.

Τι πιθανότητες έχουν οι αγγλικές ομάδες;

Άρσεναλ

Η Άρσεναλ είναι η υπερασπίστρια του τίτλου, αφού πέρσι κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της, νικώντας τη Μπαρτσελόνα στον τελικό. Η ομάδα θα ξεκινήσει με δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Λιόν, ενώ θα αντιμετωπίσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία απέκλεισε πέρσι. Ωστόσο, μπαίνει στη διοργάνωση με κακό σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη.

Τσέλσι

Η Τσέλσι κυριαρχεί εντός Αγγλίας, αλλά κυνηγά ακόμη το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πέρσι συνετρίβη με 8-2 συνολικά από τη Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά και θα τη βρει ξανά στον δρόμο της. Η ομάδα ενισχύθηκε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Έλι Κάρπεντερ και την Αμερικανίδα διεθνή Άλισα Τόμσον, ενώ επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό η Σαμ Κερ μετά από 20 μήνες απουσίας.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Για τη Γιουνάιτεντ, αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση. Στον όμιλό της θα βρει βαριές αντιπάλους: Παρί Σεν Ζερμέν, Λιόν και Βόλφσμπουργκ. Παρά την απειρία, η ομάδα παραμένει αήττητη στη WSL και διαθέτει παίκτριες όπως η Έλα Τουν και η νεοφερμένη Τζες Παρκ, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Οι μεγάλες δυνάμεις που στοχεύουν στην κορυφή του Women’s Champions League

Μπαρτσελόνα

Η κυρίαρχη δύναμη της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Έχει φτάσει σε 5 συνεχόμενους τελικούς και κατέκτησε 3. Διαθέτει σούπερ σταρ όπως η Αϊτάνα Μπονμάτι (τρεις φορές Χρυσή Μπάλα) και η Αλέξια Πουτέγιας. Στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά έχοντας σκοράρει 30 γκολ σε έξι παιχνίδια, μόλις ένα παθητικό.

Λιόν

Η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης με 8 κατακτήσεις. Πάντα απειλητική, με παίκτριες όπως η Γουέντι Ρενάρ και η Αντε Χέγκερμπεργκ. Θέλει να εκδικηθεί την Άρσεναλ, που την απέκλεισε πέρσι στα ημιτελικά.

Μπάγερν Μονάχου

Πρωταθλήτρια Γερμανίας. Έχει φτάσει δύο φορές στα ημιτελικά αλλά ψάχνει το βήμα παραπάνω. Δυνατό κέντρο με Τζόρτζια Στάνγουεϊ και την Λένα Όμπερντορφ, που επιστρέφει από τραυματισμό.

Βόλφσμπουργκ

Δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έφτασε μέχρι τον τελικό το 2023 (ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα). Συνεχίζει να κοντράρει τη Μπάγερν στο πρωτάθλημα Γερμανίας.

Ρόμα

Πρωταθλήτρια Ιταλίας. Πιο νέα δύναμη, με ανερχόμενες παίκτριες και έντονο ταλέντο. Δείχνει ικανή να δυσκολέψει παραδοσιακές δυνάμεις.

Παρί Σεν Ζερμέν

Σταθερή παρουσία στα προημιτελικά και ημιτελικά. Θα βρεθεί ξανά απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Μαίρη Έρπς να αντιμετωπίζει την παλιά της ομάδα.

Ρεάλ Μαδρίτης

Ανερχόμενη ισπανική δύναμη. Έχει ήδη εμπειρία από μεγάλους αγώνες, αλλά δυσκολεύεται να φτάσει ως το τέλος.

OH Λέουβεν

Η έκπληξη της σεζόν. Κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση και θα παίξει με μεγάλους αντιπάλους (Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν). Μάλιστα εκεί υπάρχει Ελληνικό «χώμα» αφου αγωνίζεται εκεί η Ιωάννα Παπαθεοδώρου.