Στο Δημοτικό Στάδιο Αγίων Αναργύρων, η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Οδυσσέα Μοσχάτου και η ομάδα του Νίκου Κωτσόβου έκανε το 3 στα 3. Το 1-0 ήρθε στο 29’, έπειτα από κόρνερ και κεφαλιά της Βιβιέ Χάινε στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στο 38’ η Βιολάρη διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Κωτσόβου. Η Λόρεν μείωσε σε 2-1 στο 89’ με μακρινό σουτ, όμως στα τελευταία λεπτά η Παναγιώτου, με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πολύ μεγάλη απόσταση, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 92’.

Καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΟΚ και έφυγε με το εντυπωσιακό 5-0 από την έδρα του Βόλου 2004. Η Βαρδαλή άνοιξε το σκορ στο 19' με ωραίο σουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Γκούνη με κεφαλιά έκανε το 0-2. Η Αργυρίου, επίσης με κεφαλιά, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 στο 29’. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2’), η Γουίχι ευστόχησε σε πέναλτι για το 0-4, ενώ στο 60’ η Μήτκου σφράγισε τη νίκη με απευθείας εκτέλεση φάουλ, γράφοντας το τελικό 0-5.

Η Κηφισιά πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν, επικρατώντας 2-0 των Τρικάλων, ενώ η Αγία Παρασκευή απέδρασε από την έδρα του Αχαρναϊκού, με την Κρούπα να ανοίγει το σκορ στο 32’, τον Σόουερς να διπλασιάζει τα τέρματα και στη συνέχεια να πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ για το τελικό 3-0. Ο ΟΦΗ και ο Βόλος μοιράστηκαν τους βαθμούς στο Ηράκλειο (3-3).