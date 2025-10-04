Ο Αστέρας Τρίπολης διέλυσε τον Παναθηναϊκό με 4-0 στο Παναρκαδικό για την 3η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του σε τρία ματς.

Η ομάδα της Τρίπολης ξεκίνησε μεν πιο διστακτικά, όμως είχε την κατοχή και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει. Αυτή ήρθε στο 36’, όταν η αρχηγός Σπυριδωνίδου με εξαιρετική ατομική ενέργεια έκανε το 1-0, ενώ επτά λεπτά αργότερα ξαναβρήκε δίχτυα απέναντι στην πρώην ομάδα της, γράφοντας το 2-0.

Στην επανάληψη, παρότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, ο Αστέρας ήταν εκείνος που είχε καθαρές φάσεις και… φρεσκάδα από τον πάγκο. Η Μιχάλης μπήκε δυνατά, απείλησε δις και τελικά με εντυπωσιακό γυριστό πέτυχε το 3-0, προτού η Μπατσέλι βάλει το κερασάκι στην τούρτα, εκμεταλλευόμενη λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού για το τελικό 4-0.