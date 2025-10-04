Ιφεόμα Ονουμόνου: Η παίκτρια-σύμβολο της εθνικής Νιγηρίας αποχωρεί από την ενεργό δράση

Η Ιφεόμα Ονουμόνου ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση και η είδηση αυτή αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση σε όσες κοπέλες εμπνεύστηκαν από εκείνη για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους στο ποδόσφαιρο. Από τη μία, πρόκειται για το φυσικό τέλος μιας πορείας που ξεπέρασε τη δεκαετία στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, αλλά και της Νιγηρίας. Από την άλλη, η ίδια αφήνει πίσω της μία τεράστια παρακαταθήκη και αποτελεί πλέον ένα σύμβολο για το ποδόσφαιρο γυναικών της Αφρικής.

Η ίδια, σε ένα συγκινητικό μήνυμα της στο Instagram, περιέγραψε την απόφασή της ως ένα «φυσικό κλείσιμο» ενός ταξιδιού που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα σε παιδικές ομάδες στις ΗΠΑ, τότε που έπαιζε απλώς για τη χαρά του παιχνιδιού χωρίς να δίνει την παραμικρή σημασία στο σκορ. Γεννημένη στην Καλιφόρνια από Νιγηριανό πατέρα, επέλεξε στη συνέχεια να φορέσει τη φανέλα της χώρας καταγωγής της. Αυτή η αγνή αγάπη για το ποδόσφαιρο ήταν που τη συνόδευσε μέχρι και το τέλος της καριέρας της, όπως σημείωσε.

Thank you, Ifeoma Chukwufumnaya Onumonu. 💚🇳🇬



At just 31, @ify_on22 calls time on an inspiring football journey.



✅ NWSL Champion

✅ Olympian

✅ World Cup Star

✅ WAFCON Winner with the Super Falcons, her legacy is sealed in gold. 🏆✨



A true professional who gave her all, on… pic.twitter.com/3Wxxvh78nb — The Super Falcons Show (@Superfalconshow) October 4, 2025

Οι επιτυχίες που κατέγραψε μιλούν από μόνες τους. Σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο NWSL (23 γκολ και 12 ασίστ), αγωνίστηκε 32 φορές με τη φανέλα της Νιγηρίας συμμετέχοντας σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιπλέον, κατέκτησε και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2024, συμβάλλοντας στη 10η επιτυχία των Super Falcons στον θεσμό.

Η ίδια τόνισε ότι η αποχώρησή της δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης της με το ποδόσφαιρο, αλλά την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, εκτός γηπέδου αυτή τη φορά.