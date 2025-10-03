Άλισα Νιούμαν: Η εξομολόγησή της για το χάλκινο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού και το OnlyFans

Η Άλισα Νιούμαν, η 31χρονη Καναδή πρωταθλήτρια του επί κοντώ, είναι αυτην την εποχή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον χώρο του αθλητισμού. Η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, δεν είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο είναι γνωστή, καθώς πολλά σχόλια έχει αποσπάσσει και λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης.

Εκτός από τον αθλητισμό, η ίδια έχει στραφεί και στο OnlyFans, απ’ όπου σύμφωνα με τη Daily Mail έχει κερδίσει περίπου 200.000 δολάρια! Παράλληλα, μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, ενώ το πρόσφατο εξώφυλλό της στο Maxim επιβεβαιώνει πως η ίδια αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο brand.

Η Αλίσα Νιούμαν σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για το πώς βίωσε τη σεξουαλικοποίησηή της μέσω του αθλητισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είτε μου άρεσε είτε όχι, με σεξουαλικοποιούσαν για την εμφάνισή μου και τα ρούχα που φοράμε στον στίβο. Ακόμα κι αν ήμουν πλήρως καλυμμένη, το ίδιο συνέβαινε. Το OnlyFans ήταν ένας τρόπος να έχω εγώ τον έλεγχο σε όλο αυτό».

Αν και δεν αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο το 2025, η Καναδή επικοντίστρια δείχνει πεπεισμένη να συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρά της στον αθλητισμό. «Αυτοί οι αγώνες στο Τόκιο μού θύμισαν γιατί ερωτεύτηκα αυτό το άθλημα. Μπορεί να μην ήμουν εκεί, αλλά πορεία μου δεν τελείωσε», είπε σε προσωπική της ανάρτηση στα social media.

Σήμερα, με μεγαλύτερη εμπειρία και οικονομική ανεξαρτησία, η Νιούμαν θέλει να προσφέρει με τη σειρά της στο άθλημα που τη διαμόρφωσε ως άνθρωπο. Όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κέντρο υψηλών επιδόσεων για νέους αθλητές, καθώς όπως λέει «Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».