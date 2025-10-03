Το Women’s Champions League ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και μαζί του κάνει πρεμιέρα και το πρώτο επίσημο Women’s Champions League Fantasy, μια νέα πλατφόρμα που δίνει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να ζήσουν την κορυφαία αυτή διοργάνωση με έναν πιο διαδραστικό τρόπο.

Οι λίγκες που περιλαμβάνει χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα η παγκόσμια κατάταξη, η εθνική λίγκα (ανά χώρα) και μια τρίτη λίγκα που συγκεντρώνει φιλάθλους οι οποίοι υποστηρίζουν την ίδια ομάδα της Women’s Champions League. Η λογική αυτή είναι γνώριμη στους λάτρεις του fantasy, ωστόσο η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί πρωτοπορία για ποδόσφαιρο γυναικών.

Οι παίκτες ξεκινούν με ένα 15μελές ρόστερ (2 τερματοφύλακες, 5 αμυντικοί, 5 μέσοι, 3 επιθετικοί) και προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, που ανεβαίνει στα 105 εκατ. μετά τη φάση των ομίλων. Υπάρχει όριο τριών παικτριών ανά ομάδα για την πρώτη φάση, ενώ κάθε αγωνιστική προσφέρονται δύο δωρεάν μεταγραφές.

Στον κατάλογο με τις πιο ακριβές επιλογές ξεχωρίζουν δύο παγκόσμιες σταρ του ποδοσφαίρου, Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα και Αλέσια Ρούσο της Άρσεναλ, αμφότερες κοστολογούνται στα 10,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η δις νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, Αλέξια Πουτέγιας με 10 εκατ., ενώ η Κλόι Κέλι της Άρσεναλ και η θρυλική Έιντα Χέγκερμπεργκ της Λιόν κοστίζουν 9 εκατ. έκαστη.

Η UEFA δημοσίευσε τον οδηγό για τη συμμετοχή των φιλάθλων στο νέο αυτό παιχνίδι και ευελπιστεί πως αυτό θα έχει υψηλή απήχηση ειδικά μετά την επιτυχία που έχουν σημειώσει οι διοργανώσεις της στο ποδόσφαιρο γυναικών τα τελευταία χρόνια.