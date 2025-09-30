Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Ματ Μπίαρντ, πρώην προπονητή της ομάδας γυναικών της Λίβερπουλ.

Ο 47χρονος τεχνικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ντισάιντ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για απαγχονισμό, όπως αποκάλυψε η Daily Mail. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στον χώρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Countess of Chester, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του το βράδυ του Σαββάτου στις 20 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα ακολουθήσει πλήρης έρευνα στη συνέχεια, για να επιβεβαιωθεί το αν όντως πρόκειται για αυτοκτονία και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Ματ Μπίαρντ υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας, με πορεία που ξεπερνά τα 17 χρόνια. Στη Λίβερπουλ είχε πραγματοποιήσει δύο θητείες, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του εκεί με την κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων το 2013 και το 2014. Στην πορεία πέρασε κι από άλλους συλλόγους, ενώ τελευταία του στάση ήταν η Μπέρνλι. Παρά το γεγονός ότι συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της το καλοκαίρι, παραιτήθηκε μόλις δύο μήνες αργότερα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο του Νησιού. Παίκτριες, προπονητές και φίλαθλοι γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού για τον Ματ, την ίδια ώρα που έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις σχετικά με το πώς έχει προσεγγίσει ο αγγλικός Τύπος τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κόσμος έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τα πρωτοσέλιδα και τους τίτλους που υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίον φέρεται να πεθανε ο Άγγλος τεχνικός και καταγγέλουν τα sites για ασέβεια απέναντι στη μνήμη του.