Α' Εθνική γυναικών: «Πεντασφαιρη» η ΑΕΚ , έκανε το 2/2 ο ΌΦΗ

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ο ΟΦΗ συνεχίζει το νικηφόρο σερί του, κάνοντας το δύο στα δύο απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου. Καταιγιστική ήταν και η ΑΕΚ του Νίκου Κωτσοβού, η οποία επικράτησε 5-0 κόντρα στις Νέες Ατρομήτου.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά τη δεύτερη αγωνιστική της Α' Εθνικής, επικρατώντας με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η ομάδα του Ηρακλείου εξασφάλισε το «τρίποντο» χάρη στα γκολ της Κυδωνάκη στο 34’ και της Σουλόλα στο 68’.

Η Αγία Παρασκευή και Βόλος έμειναν στο 0-0, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, χάρη στο γκολ της Γιουέγκα στο 32ο λεπτό.

Η ΡΕΑ «απέδρασε» με νίκη από την έδρα των Τρικάλων, με την Τοπίτσερ να ανοίγει το σκορ και τη Ριζάφα να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στο 53’. Καταιγιστική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ απέναντι στις Νέες Ατρομήτου Η Κομπαγιάσι άνοιξε το σκορ νωρίς, ενώ στο 25’ η Τζουτζουράκη διπλασίασε τα τέρματα για την Ένωση.Το 3-0 διαμόρφωσε η Στεφάτου στο 39’, με την Ιβιέρ-Χάνεϊ να προσθέτει το πρώτο της γκολ σε ελληνικό έδαφος μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 41’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κόγγουλη να «κλειδώνει» τη νίκη, γράφοντας το 5-0 στο 44’.Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αχαρναϊκό. Ενώ το ματς μεταξύ Βόλου 2004 και Κηφισιάς δεν διεξαχθεί.

