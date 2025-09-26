Η εξομολόγηση της Κλόι Κέλι για τα «fat clubs» και τις διατροφικές διαταραχές στο ποδόσφαιρο γυναικών

Η Κλόι Κέλι έθιξε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα που σίγουρα αγγίζει πολλές αθλήτριες. Αυτό έχει να κάνει με την εικόνα του σώματός τους και τα σχόλια που κατά καιρούς ακούγονται στο ποδόσφαιρο γυναικών για αυτήν.

Η διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ αποκάλυψε σε συνέντευξή της σε βρετανικό Μέσο ότι σε ομάδες όπου έχει βρεθεί υπήρχε η έννοια των λεγόμενων «fat clubs», μια πρακτική που, όπως τόνισε, είχε καταστροφικές συνέπειες για αρκετές συμπαίκτριές της. Αφορούσε όσες θεωρούνταν πως ήταν «πάνω από το επιθυμητό βάρος». Σε αυτήν την περίπτωση έμπαιναν σε μια ξεχωριστή διαδικασία ελέγχου, εξαντλητικής γυμναστικής και δίαιτας για να χάσουν κιλά.

Η ίδια είπε πως, αν και δεν είχε πρόβλημα με το σώμα της, είδε πολλές συμπαίκτριές της να υφίστανται ακραίες αλλαγές βάρους, χάνοντας κιλά με τρόπο ανθυγιεινό. Αυτό, όπως τόνισε, τις έκανε δυστυχισμένες και εμμονικές με το βάρος τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σοβαρά πρώτα η σωματική, αλλά και η ψυχική τους υγεία.

Με λίγα λόγια, τα «fat clubs» ήταν μια τοξική πρακτική που προκαλούσε διατροφικές διαταραχές, με την ίδια να εκφράζει μάλιστα ενοχές που δεν μπόρεσε να βοηθήσει περισσότερο παίκτριες που το βίωναν αυτό, ωστόσο δήλωσε πως τότε θεωρούσε πως αυτό ήταν η κανονικότητα.

Η Κέλι, που μετακόμισε στην Άρσεναλ από τη Μάντσεστερ Σίτι τον περασμένο Ιανουάριο, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, αφήνοντας πίσω τέτοιες πρακτικές. «Σήμερα η έμφαση δίνεται στην υγεία και την ψυχική μας ισορροπία, όχι στην εμφάνιση», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι νέες γενιές αθλητριών έχουν πλέον παραδείγματα που προτάσσουν την ευεξία και δεν ασχολούνται με την εμφάνιση αλλά με την απόδοση στο γήπεδο.

Σε μια εποχή που τα social media δημιουργούν συνεχώς πρότυπα «τέλειων σωμάτων», η φωνή μιας διεθνούς πετυχημένης αθλήτριας, όπως η Κέλι, μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά για τα νέα κορίτσια είτε είναι στον αθλητισμό είτε όχι.