Η Χάνα Χάμπτον, τερματοφύλακας της Τσέλσι και της Εθνικής Αγγλίας, αναδείχθηκε η καλύτερη τερματοφύλακας στον κόσμο για το 2025, κερδίζοντας το πρώτο Γυναικείο Βραβείο Γιασίν στην ιστορία.

Χάνα Χάμπτον: Η τερματοφύλακας με στραβισμό που εντυπωσιάζει στο Women's Euro 2025

Η Χάμπτον υπήρξε καθοριστική στην πορεία της Αγγλίας προς την κατάκτηση του Euro 2025, αποσοβώντας κρίσιμα γκολ και σώζοντας δύο πέναλτι στον τελικό εναντίον της Ισπανίας, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη με 3-1 στην παράταση. Στη συνέχεια, με την Τσέλσι, κατέκτησε το νταμπλ της Women's Super League και το Κύπελλο Αγγλίας, διατηρώντας την εστία της αλώβητη σε 13 αγώνες και κερδίζοντας το Χρυσό Γάντι της WSL.

It’s Hannah Hampton’s world, we’re all just living in it



Congratulations to @hannahhampton_ on being named the first recipient of the Women’s Yashin Award pic.twitter.com/FToUC47P03 — Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 23, 2025

Η Χάμπτον ευχαρίστησε τις τερματοφύλακες που προηγήθηκαν και άνοιξαν δρόμο για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Απέτισε επίσης φόρο τιμής στον πρώην προπονητή της Τσέλσι, Ματ Μπιάρντ, που έφυγε πρόσφατα, χαρακτηρίζοντάς τον πρωτοπόρο του ποδοσφαίρου γυναικών.