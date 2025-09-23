Η Αϊτάνα Μπονμάτι έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που κατακτά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τηΧρυσή Μπάλα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου γυναικών. Η 27χρονη μέσος της Μπαρτσελόνα έφτασε στον τελικό με την συμπατριώτισσά της Μαριόνα Καλντεντέι της Άρσεναλ κι επικράτησε στις ψήφους με αποτέλεσμα να είναι η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο για τρίτη σερί σεζόν!

Με αυτή τη νίκη, οι παίκτριες της Μπαρτσελόνα έχουν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά τις διακρίσεις της Αλέξια Πουτέγιας το 2021 και το 2022.

Από το νοσοκομείο στον τελικό του Women's EURO 2025

Λίγες μέρες πριν από το Women's EURO 2025, η Μπονμάτι νοσηλευόταν με ιογενή μηνιγγίτιδα, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή της στο τουρνουά. Ωστόσο επέστρεψε δυνατή και σημείωσε το νικητήριο γκολ στον ημιτελικό κόντρα στη Γερμανία, οδηγώντας την Ισπανία στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην ιστορία της. Με την Μπαρτσελόνα, η Μπονμάτι κατέκτησε τρεμπλ και έφτασε στον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε από την Άρσεναλ. Στη Liga σημείωσε 12 γκολ και 6 ασίστ, ενώ στην Ευρώπη είχε 9 συνεισφορές σε γκολ σε 11 συμμετοχές, κερδίζοντας τον τίτλο της καλύτερης παίκτριας της σεζόν από την UEFA.

Συνολικά έχει κερδίσει 7 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 Champions League, 9 Copa de la Reina και 5 Super Cups, ενώ έχει τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο FIFA Best (2023, 2024).



Top 10 Χρυσής Μπάλας Γυναικών 2025