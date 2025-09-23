GWomen
ntarzanou

Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Η Νταρζάνου καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια της σεζόν 2024-2025

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Ματίνα Νταρζάνου ψηφίστηκε ως η καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο ΠΣΑΠΠ τίμησε τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της σεζόν 2024-2025. Ανάμεσα στις βραβευμένες βρέθηκε η Ματίνα Νταρζάνου, η οποία μετά την επιτυχημένη παρουσία της στον Παναθηναϊκό άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, υπογράφοντας στην πολωνική Πογκόν. Τιμήθηκε επίσης η Βεατρίκη Σαρρή, που αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα του εξωτερικού.

Η βραδιά είχε και συναισθηματικές στιγμές. Η Δανάη Σιδηρά παρέλαβε ειδική βράβευση από τον Αντώνη Πριόνα.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]