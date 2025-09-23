Η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ επιβεβαίωσε την κυριαρχία της και στις ατομικές διακρίσεις, καθώς τέσσερις ποδοσφαιρίστριες της κιτρινόμαυρης ομάδας βρέθηκαν στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν. Πρόκειται για τις Γιαννακούλη, Παυλοπούλου, Βιολάρη και Χατζηνικολάου, οι οποίες ξεχώρισαν με τη συνέπεια και την ποιότητά τους.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η Νίκολα Ριμπάνσκα του ΟΦΗ. Η Σλοβάκα στράικερ κατέκτησε τρία σημαντικά βραβεία: καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας.

Η κορυφαία ενδεκάδα: